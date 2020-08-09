Елена-Кристина Лебедь отдыхает с любимым на сказочном розовом озере

Телеведущая опубликовала новое видео.

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь опубликовала в Instagram фотографию, где позирует со своим возлюбленным Павлом Розенко.

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Пара решила отдохнуть на Лемурийском розовом озере. По словам звезды, это озера по полезным свойствам ничем не уступает Мертвому морю. Также она добавила, что дороги и сервис там ужасные, а пейзажи - невероятные.

"Это не обман зрения, не фильтр, и не сказочная страна Лемурия", - написала звезда.

Как сообщал УНИАН, Елена-Кристина Лебедь сложила силиконовую грудь в коробочку.

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