Елена-Кристина Лебедь отдыхает с любимым на сказочном розовом озере

Это не обман зрения, не фильтр, и не сказочная страна Лемурия 😉😉😉 Это розовое Лемурийское озеро - украинское Мертвое море 🌊, ни чуть не уступающее по полезным свойствам последнему!👏👏👏 Дороги - жесть, сервис - жесть, пейзаж - НЕВЕРОЯТНЫЙ!!!🤩🤩🤩

