Стало известно, куда переехал Джеймс Кэмерон.

Известный кинорежиссер Джеймс Кэмерон, который снял культовые фильмы "Титаник" и "Аватар", покинул США из-за политики Дональда Трампа. Об этом пишет издание The Guardian.

Мужчина заявил, что после избрания 47-го президента США многое изменилось в стране. По его словам, "Америка при Трампе отвернулась от всего достойного". Режиссер очень обеспокоен этой ситуацией.

"Я думаю, это ужасно... Я вижу в этом отход от достойного. Америка ничего не поддерживает, если это не соответствует тому, за что она исторически выступала. Это становится бесполезной идеей, и я думаю, что они выхолащивают ее так быстро ради собственной выгоды", - сказал Джеймс.

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Поэтому Кэмерон решил переехать в Новую Зеландию и рассказал об этом так:

"Я не знаю, чувствую ли я себя здесь в большей безопасности, но я чувствую, что мне не придется читать о Трампе на первой странице каждый день. Есть что-то хорошее в новозеландских СМИ - по крайней мере они размещают это на третью страницу... Я просто больше не хочу видеть лицо этого мужчины на первой странице газеты. А в США - это неизбежно, это как смотреть на автокатастрофу снова и снова".

Режиссер "Титаника" также сравнил Новую Зеландию со своей родиной - Канадой. По его словам, у местных жителей есть много общего.

"Я вырос в Канаде и вижу много общего в поведении людей. Мне здесь больше нравится. Здесь есть врожденное уважение и потребность в уважении. Каждый имеет своего рода равный статус с точки зрения личности. И мне это нравится, именно это я хотел, чтобы почувствовали мои дети", - добавил он.

Что известно о Джеймсе Кэмероне

Джеймс Кэмерон считается один из самых успешных режиссеров мира. Он снял два самых кассовых фильма в истории кинематографа: "Титаник" и "Аватар". Также за эти киноленты мужчина получил немало престижных наград, в частности, премию "Оскар" в 11 номинациях. А еще семь его работ собрали более 5,6 млрд долларов. Кэмерон является автором других известных фильмов: "Терминатор", "Чужие" и "Бездна".

Напомним, ранее стало известно о переезде звезды фильма "Барби" Америки Ферреры после победы Трампа на выборах.

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