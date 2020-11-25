Лопес показала голое тело / instagram.com/jlo
Известная певица Джениффер Лопес опубликовала в Instagram видео, на котором позирует полностью оголенной.
Кадры на видео постоянно меняются, при этом на всех их 51-летняя Джей Ло позирует голой. То она показывает лицо крупным планом, то грудь, которую прикрывает руками. Стоит отметить, что у Дженнифер красивая фигура. В целом видео получилось достаточно пикантным.
Чем известна Джей Ло:
- Какой бы успешной ни была актерская карьера Лопес, все же основные лавры она снискала как певица мирового уровня, гонорары которой уже давно определяются цифрами с шестью нулями
- Ее первый альбом «On the 6» (1999) стал безусловным событием в музыкальном мире и был встречен с полным восторгом
- К 2018 году Лопес выпустила восемь студийных альбомов, среди которых есть и испаноязычный
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