Певица заинтриговала поклонников.

Известная певица Джениффер Лопес опубликовала в Instagram видео, на котором позирует полностью оголенной.

Кадры на видео постоянно меняются, при этом на всех их 51-летняя Джей Ло позирует голой. То она показывает лицо крупным планом, то грудь, которую прикрывает руками. Стоит отметить, что у Дженнифер красивая фигура. В целом видео получилось достаточно пикантным.

Чем известна Джей Ло:

Какой бы успешной ни была актерская карьера Лопес, все же основные лавры она снискала как певица мирового уровня, гонорары которой уже давно определяются цифрами с шестью нулями

Ее первый альбом «On the 6» (1999) стал безусловным событием в музыкальном мире и был встречен с полным восторгом

К 2018 году Лопес выпустила восемь студийных альбомов, среди которых есть и испаноязычный

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Автор: Диана Могилевич