Танцовщик отметил, что он с ними был очень близок.

Танцовщик и военнослужащий ВСУ Дмитрий Дикусар поделился трагической новостью - на войне погибли двое его побратимов, с которыми он познакомился в начале полномасштабного вторжения.

В своем Facebook Дикусар рассказал о Виталии Заблоцком и Вадиме Загрызлом, с которыми встретился в Ямпольском военкомате. Они вместе проходили медицинскую комиссию и ждали отправки на фронт.

"Именно там я встретил Виталия и Вадима. По дороге в неизвестном направлении, мы познакомились и сразу стали как братья, поддерживали друг друга. Через неделю наши пути разошлись, но я успел почувствовать их светлые души. Раз в 2 месяца мы делали перекличку и мечтали, как после победы будем вместе пить пиво на Крещатике", - рассказал защитник.

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Дикусар с болью сообщил, что оба мужчины погибли в бою под Купянском, в один день и в одной посадке. Он также призвал подписать петиции для присвоения Виталию и Вадиму звания Героев Украины (посмертно).

"В такие моменты чувствуешь, что часть тебя тоже умирает. Два с половиной года эти казаки воевали, чтобы другие жили. А мы поднимем щиты за всех павших Героев и продолжим борьбу!" - написал Дмитрий.

Напомним, Дмитрий Дикусар редко выходит на связь с подписчиками.

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