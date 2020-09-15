Модель показала новые фото.

Украинская певица и модель Даша Астафьева опубликовала в Instagram фотографии, где позирует обнаженной.

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На снимке девушка сидит на корточках и прикрывает свои интимные места руками. На ней надеты лишь черные трусики-стринги и кроссовки. Стоит отметить, что фото Даша сделала расплывчатым. Вероятно для того, чтобы фанаты не заметили "клубничку".

"Ничего не видно", "Фокус навести не могу", "Размывчато, конечно, но красиво", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич