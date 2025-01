Ожидаются выступления артистов различных музыкальных жанров.

Уже завтра, 20 января, состоится церемония инаугурации Дональда Трампа на должность 47-го президента Соединенных Штатов Америки. Стало известно, какие звезды будут выступать на торжественном событии и после него. Об этом пишет издание ABC News.

В список приглашенных звезд вошли артисты разных музыкальных жанров. В частности, во время церемонии будут петь кантри-исполнители Ли Гринвуд с двумя композициями "God Bless the U.S.A." и "Time on Her Hands" и Кэрри Андервуд с песней под названием "America the Beautiful".

"Я люблю нашу страну и для меня большая честь, что меня попросили спеть на инаугурации и стать небольшой частью этого исторического события", - сказала Кэрри Андервуд.

Также пригласили для выступления оперного тенора Кристофера Маккио, который исполнит гимн США - "The Star-Spangled Banner".

Кто из звезд будет выступать после инаугурации Дональда Трампа

Стало известно, что после торжественного события запланировано три мероприятия: The Liberty Ball, The Commander-in-Chief Ball и The Starlight Ball.

На первом балу будет выступление певца Джеймсона Алдина. Он известен песней "Dirt Road Anthem".

Какая звезда будет после него - пока эта информация держится в секрете.

На втором событии будут петь группа Rascal Flatts и исполнитель Паркер Мак-Коллум.

А на последнем концерте ожидается выступление Гэвина Дегроу, который известен по хитам "Chariot" и "I Don't Want to Be".

Напомним, ранее Дональд Трамп назначил трех известных актеров послами в Голливуде.

