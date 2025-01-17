Новоизбранный президент США хочет держать под контролем ситуацию в мире кино.

Накануне своей инаугурации Дональд Трамп решил выбрать послов в Голливуде. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, теперь трое известных актеров Джон Войт, Мел Гибсон и Сильвестр Сталлоне "должны вернуть Голливуд, который за последние четыре года потерял много бизнеса из-за иностранных стран".

"Имею честь объявить Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в замечательном, но очень неспокойном месте - Голливуде, штат Калифорния. Эти трое очень талантливых людей будут моими глазами и ушами, и я выполню то, что они предложат. Это снова будет, как и сами Соединенные Штаты Америки, Золотой век Голливуда", - отметил новоизбранный президент США.

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К слову, пока сами актеры Джон Войт, Мел Гибсон и Сильвестр Сталлоне не комментировали свое новое назначение.

Как известно, 47-й президент Соединенных Штатов Америки должен принять присягу 20 января 2025 года.

Напомним, ранее звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория покинула США после победы Трампа на выборах.

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