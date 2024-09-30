Дональд Трамп в интервью рассказал о том, какие отношения сохраняет с Владимиром Зеленским, и как планирует заканчивать войну в Украине.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, ранее пообещавший поддерживать Украину в случае победы на выборах, дал интервью, в котором вновь вспомнил о том, что он является единственным лидером Америки в течение последних лет, за время правления которого Россия не нападала на "соседей", в том числе и на Украину, и рассказал о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время разговора с американским писателем и журналистом Марком Тиссеном для The Washington Post, Трамп заявил, что лидер Кремля Владимир Путин никогда не начал бы полномасштабную войну против Украины:

"Мы бы говорили об этом, это было бы его мечтой, но он бы никогда не пошел на это со мной [у власти]".

Трамп рассказал, что Путин начал задумываться о вторжении после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.

"Проблема в том, что теперь это совершенно другая ситуация, потому что [Путин] потерял много людей, но сделал значительный прогресс. Он захватил большую часть этой страны [Украины]", — отметил кандидат в президенты.

Трамп подчеркнул, что главной проблемой он до сих пор считает то, что "Европа, как и раньше с НАТО, не платит свою долю". Он считает, что страны Европейского Союза должны вкладывать в оборону столько же, сколько и США, так как, по его словам, экономика ЕС, "схожа по размеру" с Соединенными Штатами. Республиканец также вспомнил про отдельные страны, такие как Польша, Литва, Латвия и Эстония.

"Те, кто близко... если что-то случится, они в беде. Польша в другой ситуации, чем некоторые другие. Некоторые из стран находятся… гораздо дальше. Они должны платить столько же, сколько и мы", - отметил Трамп.

Кроме того, он в интервью вспомнил про Зеленского и отметил, что он "хорошо к нему относится":

"Он мне нравится. Потому что во время мистификации импичмента... он мог бы сказать, что не знал, что [разговор] записывался. Но вместо того, чтобы выпячивать свое превосходство и говорить: "Да, я чувствовал угрозу", он сказал: "Он не сделал абсолютно ничего плохого".

На пресс-конференции в Trump Tower перед встречей c Зеленским Трамп похвалил его, назвав его "куском стали" во время импичмента, и заявил, что благодаря ему "обман с импичментом тогда и закончился".

После встречи политик сказал: "Я многое узнал. Мы оба хотим, чтобы это [война] закончилось, и мы оба хотим справедливой сделки, и она будет справедливой". Ранее Трамп заявлял, что если Путин не согласится на мирное соглашение, значит придется Украине предоставить намного больше помощи, чем она когда-либо получала ранее.

Тиссен в материале предположил, что стратегия Трампа заключается не в том, чтобы "отступать" от мира, а в том, чтобы заставить отступать врагов. Он, по словам журналиста, использует эскалационное доминирование, используя как частные, так и публичные каналы, чтобы объяснить, что он "готов одним прыжком взлететь вверх по эскалационной лестнице - осмеливаясь сделать то же самое [что и враги] - и одновременно предлагая им [врагам] спуститься по лестнице путем переговоров".

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