Пропагандист оправдывал войну РФ против Украины и призывал к уничтожению украинцев.

Российский актер-путинист Борис Корчевников, известный по роли в сериале "Кадетство", получил заочное подозрение от Службы безопасности Украины сразу по трем статьям УКУ.

Как сообщили в ведомстве, украинская спецслужба собрала доказательную базу на российского пропагандиста, который оправдывает войну РФ против Украины. Речь идет о Корчевникове, который в свое время стал известным благодаря сериалу "Кадетство", а сейчас возглавляет прокремлевский "Первый общественный православный телеканал "СПАС"".

"Эта платформа - один из рупоров Кремля, который распространяет пропаганду в первую очередь на внутреннюю аудиторию страны-агрессора", - отмечают в СБУ.

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Кроме того, фигурант по совместительству является ведущим телевизионных проектов на центральных каналах РФ, в частности "Россия-1".

"СБУ задокументировала, что в многочисленных эфирах путинист неоднократно оправдывал полномасштабное вторжение РФ и военные преступления российских оккупантов. Также он публично призывал к захвату всей территории Украины и физическому уничтожению граждан нашего государства", - говорится в сообщении.

Кроме того, фигурант неоднократно бывал на временно оккупированной территории Украины, где выступает в поддержку Путина и вооруженной агрессии РФ. В частности, задокументировано, как злоумышленник неоднократно пересекал границу Украины вне пунктов пропуска в течение 2022-2023 годов.

Сейчас на основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Корчевникову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенная с использованием средств массовой информации); ч. 2 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины).

Поскольку злоумышленник скрывается в России, продолжаются комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности.

Что известно о "кадете" Корчевникове

Борис Корчевников 1982 года рождения - российский телеведущий, медиаменеджер, журналист, общественный деятель, пропагандист, актер театра, кино и телевидения. В январе 2018 года был зарегистрирован доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 18 марта 2018 года. Включен кремлевским диктатором в состав Общественной палаты РФ. Соучредитель антиабортной общественной организации "Женщины за жизнь".

Заявлял, в том числе, что одной из целей войны против Украины является "борьба с безбожием". Участвует в сборе средств для пророссийских боевиков и призывает россиян делать пожертвования. Есть в списках санкций всех стран Евросоюза, Украины и Швейцарии.

Корчевников снялся в ряде фильмов, но известным стал из-за роли в телесериале "Кадетство", который транслировался в том числе в Украине. В свое время Крымская правозащитная группа отметила пропагандистское, пророссийское влияние сериала: "Можно только предполагать, сколько российских молодых солдат, воспитанных на этом сериале, впоследствии участвовали в захвате Крыма и Донбасса".

Российское оппозиционное издание Meduza писало: это - один из многих сериалов и фильмов, которые показывались с целью создания у молодежи привлекательного образа российской армии и тем самым побуждали к участию в войнах за пределами России, в частности во вторжении в Грузию и Крым.

Издание "Нигилист" писало, что "Кадетство" является самой настоящей "апологией школьных, казарменных и тюремных "понятий", сливающихся на экране в патриотическом экстазе ради "перевоспитания" молодежи".

Кто еще из российских культурных деятелей пропагандирует войну РФ против Украины

Как писал УНИАН, российский певец-пропагандист Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом "Shaman", который входит в круг певцов, подконтрольных Кремлю, получил подозрение от СБУ за пропаганду войны против Украины.

По данным следствия, он публично поддерживает и пропагандирует войну РФ против Украины. Злоумышленник входит в круг эстрадных исполнителей России, которые подконтрольны Кремлю. Эта группа публично поддерживает действия руководства РФ, а также прославляет лиц, участвующих в боевых действиях против Украины.

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