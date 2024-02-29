Мужчина подчеркнул, что они никогда не были друзьями.

Украинский ведущий Андрей Бедняков, который работал в тревел-шоу "Орел и решка" вместе с предательницей Региной Тодоренко, высказался в ее адрес.

Мужчина отметил, что с Региной, которая сейчас живет в России и молчит о войне в Украине, он никогда не дружил.

"Я думал, что я люблю деньги, но, как показала практика, они для меня далеко не на первом месте. Совесть для меня важнее. А для кого-то деньги важнее, чем страна. Многие начали говорить: "Почему Регина Тодоренко ничего не говорит? Вот это неожиданность!", а для меня это не было неожиданностью. Я знал Регину Тодоренко. Мы с ней никогда не дружили. Никогда. Она пыталась со мной дружить, а я людей вижу сразу, у меня есть такая история. Я по человеку могу сразу сказать, что это за человек", - прокомментировал Бедняков в проекте "Про війну".

Андрей добавил, что даже, когда нужно было вместе с Тодоренко проводить корпоративы - он отказывался и объяснил это так:

"Я понимал все. Для нее главное карьера, деньги, популярность, слава. Она готова была переступать через людей. Приятно это слышать ее друзьям или неприятно - мне все равно".

Прокомментировал ведущий и новость о том, что Тодоренко якобы хочет как-то приехать в свою родную Одессу.

"Когда ты не живешь сейчас в Украине, то ты не понимаешь, что общество украинское меняется. Сейчас тенденция правильная набирает новые обороты. Никто не забудет, как было когда-то. То, что она там говорит, что приедет в Одессу... Возможно, она думает, что Россия заберет Одессу и тогда она будет гулять. Я вообще хочу забывать таких людей, как Регина Тодоренко, Джиган, Ани Лорак. Они сделали свой выбор", - подчеркнул Бедняков.

Напомним, ранее экс-пиарщица жестко "подколола" Регину Тодоренко.

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