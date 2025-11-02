Пара воспитывает двух общих детей.

Известный украинский ведущий и юморист Андрей Бедняков, который в прошлом году объявил о разводе с актрисой Анастасией Короткой, заговорил об отношениях с бывшей сейчас. В частности, он ответил, возможно ли их воссоединение.

Не секрет, что Анастасия вернулась с двумя детьми из-за границы и теперь они чаще видятся все вместе. Ведущий не скрывает, что инициатором разрыва была именно актриса, однако они до сих пор поддерживают дружеское общение.

"Мы всегда показывали то, что есть и мы продолжаем это делать. Мы не поливали друг друга грязью, не пытались найти какие-то скандалы, не пытались сделать на этом пиар", - отметил Андрей в интервью проекту "Бомбардир".

Видео дня

Бедняков также ответил, что у него нет ощущения незавершенности их истории любви. Поэтому о вероятном воссоединении их, как пары, он сказал так:

"У меня нет такого впечатления. Я не люблю, когда подгоняют, решают за кого-то. Мы живем каждый своей жизнью. Люди должны это принять".

К слову, Андрей Бедняков и Анастасия Короткая были вместе 16 лет, из которых 10 - в браке. У них есть двое общих детей: дочь Ксения и сын Остап.

Напомним, ранее бывшая жена Беднякова рассказала, почему решила вернуться в Украину с двумя детьми.

Вас также могут заинтересовать новости: