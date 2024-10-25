Пара была вместе 16 лет.

Известный украинский ведущий и юморист Андрей Бедняков разводится с женой Анастасией Короткой. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Что стало причиной завершения их отношений - Бедняков не отметил, но подчеркнул, что благодарен Анастасии за годы вместе.

"Это было невероятное путешествие. Путешествие в 16 лет, но, рано или поздно, любое путешествие заканчивается. Мы старались. Честно! Я буду всегда тебе благодарен! И это правда. Благодарен за тот первый поцелуй на эскалаторе станции метро "Майдан Незалежності". За держание за руку и прослушивание песни по дороге из Киева в Мариуполь. За любовь к моей маме и семье. За Киев. За мотивацию. За ошибки. За огромную веру в меня. Постоянную веру! Мы всего достигли сами. Ни у кого не украли. Ни у кого не просили. Мы сделали это вместе! И за это я благодарен тебе. Ох, сколько всего было. Нам есть что вспомнить, Короткая. Мы очень классно провели время", - написал Андрей и опубликовал совместное фото.

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Ведущий также поблагодарил Анастасию за двух общих детей и подчеркнул, что не собирается менять свое отношение к экс-возлюбленной.

"Я сильно тебя уважаю и ценю. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Ты это знаешь, так будь ею! Знай - я всегда рядом! Прости за все плохое. Прости, что не смогли".

К слову, пара была 16 лет в отношениях, из которых 10 - в браке. У них есть двое детей: дочь Ксения и сын Остап. С начала войны Анастасия вместе с детьми находятся в США.

Напомним, ранее 8-летняя дочь Беднякова сама приехала в Украину из США.

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