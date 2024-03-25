У него родился второй сын.

Белорусский актер Алексей Яровенко, который известен по сериалам "Крепостная", "Хороший парень", "Место под солнцем", "Хрустальные вершины" и другим киноработам, во второй раз стал отцом.

Мужчина, который живет вместе со своей супругой Ольгой Карповой в Киеве, сообщил о пополнении в семье. У себя в Instagram он опубликовал черно-белое фото, где держит за ножки новорожденного сына. Он также написал, как назвали малыша.

"Глеб Алексеевич Яровенко! Спасибо, Ольга, за сына!" - написал под фотографией актер.

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Что известно о личной жизни Алексея Яровенко

Алексей Яровенко познакомился с Ольгой Карповой на театральном фестивале в Кишиневе. Актер говорил, что это была любовь с первого взгляда. Влюбленные много переписывались, ездили друг к другу. Но позже поняли, что не могут жить на расстоянии, поэтому Алексей решил покинуть ради Ольги Беларусь и переехал жить в столицу Украины.

К слову, летом 2021 года у пары родился первый сын, которого назвали Даниилом.

Напомним, недавно телеведущая Лилия Ребрик родила третью дочь. Она назвала ее Аделиной и показала первые фото из роддома.

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