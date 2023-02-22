Артист не собирается отказываться от своих композиций, однако в будущем на русском писать музыку больше не будет.

Украинский певец ALEKSEEV ответил на вопрос по поводу будущего своих русскоязычных хитов. Музыкант заявил, что не будет переводить их на украинский и планирует их и дальше исполнять на концертах, потому что в последнее время они приобрели новые смыслы. Такое заявление он сделал в интервью UA24.

"С этого момента песни на русском языке я уже писать не буду. Но те композиции, которые полюбила многомиллионная публика, и которые понимают в Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии и очень многих местах, где есть наша диаспора и русскоязычные люди, которые не поддерживают войну… У меня много популярных песен на русском языке и отказываться от них я не буду", - сказал артист.

Он также привел в пример слова "убей меня потом, но только не сейчас" из песни "Пьяное солнце", или "они думали, мы упадём, океанами стали" из песни "Океанами стали", и уточнил, что данные строчки обрели новый смысл для слушателей, и они хотят слушать их снова и снова.

Видео дня

"Я думаю, вопросов на этот счет ни у кого не будет, потому что все знают, какую сторону я занял в этой войне", - резюмировал ALEKSEEV.

Напомним, ALEKSEEV вместе с любимой из России навсегда вернулся в Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: