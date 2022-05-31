Также артист признался в любви родному городу.

Украинский певец ALEKSEEV вместе со своей возлюбленной-россиянкой Ульяной Синецкой вернулся в Киев. Он выразил надежду на то, что им больше не придется никуда уезжать.

"Мой родной город. Я счастлив, что мы вернулись! Верю и знаю, что теперь это навсегда! Цвети и развивайся, чтобы все твои жители жили счастливо под мирным небом. Люблю больше всего", - написал ALEKSEEV в своем Instagram.

Напомним, ранее ALEKSEEV в интервью Славе Демину рассказал, что его девушка, солистка группы ВИА Гра Ульяна Синецкая хочет сменить гражданство.

По его словам, артистка с первого дня вторжения России в Украину осуждает войну в нашей стране. Она хочет окончательно переехать в Украину к нему, чтобы дальше строить совместное будущее.

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