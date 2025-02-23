Тамара Яценко также прокомментировала тему пополнения в семье.

Украинская актриса, известная по роли Прони Прокоповны в спектакле "За двумя зайцами", звезда "Шоу долгоносиков" и сериала "Слуга народа" Тамара Яценко заговорила о замужестве со своим возлюбленным. Народная артистка Украины объяснила, почему после 25 лет совместной жизни они с избранником так и не поженились.

69-летняя знаменитость уже более 24 лет находится в отношениях с актером Олегом Коваленко на девять лет моложе. Кинозвезда отметила, что личная жизнь для нее всегда была на втором плане. Всю свою жизнь она посвятила театру и кино, как она сама говорит, "искусство на первом месте".

Роман с любимым Тамара Александровна закрутила в 44 года, а до этого также никогда не была замужем. Однако саму актрису это устраивает. Она считает, что штамп в паспорте ничего не решает и не играет важную роль для нее.

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"Когда была молодая, моего папу родственники часто спрашивали: "Как там Тамара? Замуж вышла или нет?" А отец отвечал: "Вышла!" "А кто избранник?" - спрашивали. Он отвечал: "У нее муж - театр". И это правда: вот так я видела свою жизнь. Искусство на первом месте, все остальное - второстепенно. Я никогда не была официально замужем. И меня это устраивает, штамп в паспорте - ну для чего? Будто какой-то ярлычок прицепить - такая себе перспектива. Женщины почему-то очень цепляются за это бракосочетание. Как по мне, это лишь формальность", - поделилась артистка в интервью для ОBOZ.UA.

Детей у пары нет. По словам Яценко, муж никогда не поднимал тему пополнения в семье. Они наслаждались совместной жизнью и занимались карьерами. Коваленко уже был женат ранее, но детей от предыдущего брака у него также нет.

"Он никогда не заводил со мной разговоры о детях - вот абсолютно этого не было. До наших отношений успел жениться и развестись. Это был юношеский брак - с одноклассницей. Они вместе прожили всего полгода. Когда поняли, что не пара, решили не морочить друг другу голову. Детей завести, разумеется, не успели", - рассказала Тамара Александровна.

Напомним, ранее Екатерина Осадчая ответила, планирует ли родить четвертого ребенка. Ведущая призналась, хотела бы еще сына или дочь.

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