Даниил Мирешкин ранее раскритиковал Тараса за игру "азовца" в кино.

Известный украинский актер-воин Даниил Мирешкин, который ранее резко высказался о Тарасе Цымбалюке и его игре военного в кино, рассказал подробности конфликта.

Звезда сериалов "На линии жизни" и "Дочери-матери" честно признался, что его возмутило появление актера в военной форме на съемочной площадке. Тогда эмоциональное видео на эту тему, которое записал Мирешкин, разлетелось в сети. Но в новом интервью для YouTube-канала "Характер" мужчина объяснил, почему так отреагировал.

"У нас есть одна общая знакомая - актриса-волонтер, которая организовывала большое событие. Туда она приглашала разных исполнителей, актеров и позвонила Жене Олейнику - это продюсер того театра, где играет Тарас, и пригласила сыграть благотворительный спектакль. На что она получает ответ: "Цена вопроса?". Она говорит, что это благотворительный спектакль и мы 100% денег отправляем на этот сбор. Потом она получает ответ: "Мы так не работаем, мне надо актерам платить деньги", - у меня просто слов нет. Кому? Тарасу Цымбалюку или Ольге Сумской надо заплатить? Давайте скинемся, сделаем банку и заплатим им за проукраинскую позицию? Это меня настолько держало все это время, а эта история катализатором стала. Меня это сильно возмущает", - подчеркнул Даниил.

По словам актера, они с Цымбалюком давно знакомы и даже работали вместе над проектом "Черный ворон". Но после его резких высказываний Тарас обиделся на коллегу.

"Тарас обиделся за это видео. Он мне писал: "Ну вот чего так? И снова ко мне, значит, придирчивое такое внимание. Я помогаю". Да, правда, наша знакомая-волонтер говорила, что он там постит, помогает, но это не нагрузка, когда у тебя аудитория 300+ тысяч. Зарепостить... Что это стоит?", - добавил Даниил.

Воин также высказался об актерах, которые сейчас играют военных в кино так:

"Актерам можно играть военных, а Цымбалюку - нет. Не может человек с такой репутацией играть военного. Это неискренне, на мой взгляд".

Напомним, ранее украинский актер-воин Даниил Мирешкин "разнес" новый сезон "Холостяка" с Цымбалюком.

