Стали известны новые решения королевы Елизаветы II относительно Меган Маркл и принца Гарри

Начиная с 1 апреля они больше не будут исполнять никаких королевских обязанностей, а также не будут занимать офис в Букингемском дворце.

После нескольких месяцев работы дворец огласил, что до конца марта принц Гарри и его супруга герцогиня Меган будут выполнять королевские обязанности на посту старших членов королевской семьи.

Начиная с 1 апреля больше не будут это делать, а также не будут занимать офис в Букингемском дворце. Герцога и герцогиню будут представлять через британскую команду благотворительных фондов, передает ТСН.

Они продолжат сотрудничать с организациями, патронами которых являются, как в Великобритании, так и в странах Содружества в течение 12 месяцев. И будут проводить встречи в рамках своей работы по созданию новой некоммерческой организации, которая предварительно получит название Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex.

Однако, как сообщал УНИАН, теперь слово "королевский" в своих проектах Сассексы использовать, возможно, и не смогут. Это решение остается за королевой Елизаветой II, и она пока думает над вопросом.

Также уже известно, что на эти 12 месяцев герцог Сассекский сохранит звания майора, лейтенанта-коммандера и командира эскадрильи, но в течение 12-месячного испытательного срока почетные военные позиции Гарри использоваться не будут.