Принц Гарри и Меган Маркл столкнулись с трудностями в Канаде

Герцог и герцогиня Сассекские осели в Канаде в надежде отделаться от пристального внимания публики, но и там им не дают покоя папарацци.

На днях Меган Маркл была замечена во время прогулки с восьмимесячным сыном Арчи и собаками в парке Хорт-Хилл.

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Данные снимки появились на страницах британских таблоидов. Увидев их, Меган с Гарри обратились к своим адвокатам, чтобы те пригрозили папарацци за такие съемки, передает ТСН со ссылкой на Sky News.

Видимо, герцог и герцогиня, переехав в Ванкувер, посчитали, что смогут спокойно прогуливаться по парку, не привлекая внимание прессы. Сассексы утверждают, что около дома, где они остановились, теперь круглосуточно дежурят папарацци. А они ведь имеют право на частную жизнь.

Впрочем, интерес канадских папарацци понять можно. Все хотят заработать, раз появилась такая возможность и в их стране оказалась одна из самых скандальных королевских пар.

Как сообщал УНИАН, несколько недель назад принц Гарри и его супруга Меган сделали официальное заявление, в котором говорилось, что они хотят сложить с себя королевские полномочия и получить финансовую независимость. Королева Елизавета II их полностью поддержала.