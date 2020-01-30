"Угнетен и страдает": друг принца Гарри рассказал о трудностях жизни герцогов в Канаде

Друг Гарри и Меган подчеркнул, что это непросто, когда возле твоего дома в Канаде круглосуточно дежурят папарацци.

Пока одни осуждают принца Гарри и Меган Маркл за их решение сложить с себя королевские полномочия, другие, наоборот, поддерживают пару.

Как пишет ТСН, хороший друг принца Гарри и игрок в поло Начо Фигерас, с которым Гарри неоднократно играл, в интервью ABC News поделился своими мыслями на этот счет. Он поддержал принца и его жену Меган в желании жить нормальной жизнью и отметил, что его мама принцесса Диана, наверное, гордилась тем, как сын защищает свою семью.

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"Я разговаривал с Гарри несколько дней назад. Он очень страдал от всего, что с ним произошло, и ему грустно, что люди осуждают его. Он ведет себя как отец, парень, который пытается защитить своего ребенка и свою женщину. Он стал невероятным человеком, человеком, которым гордилась бы его мать", - отметил Фигерас.

Начо сказал, что понимает, с какими трудностями сталкивается семья Сассексов. Ведь это непросто, когда возле твоего дома в Канаде круглосуточно дежурят папарацци, которые хотят сделать фото твоего сына.

"Он хочет жить нормальной жизнью. Потому что, когда тысяча папарацци стоят у твоего дома и ждут возможности сделать фотографию твоего сына, это не очень-то и нормально", - говорит спортсмен.

Напомним, королева Елизавета II поддержала принца Гарри и герцогиню Меган в их желании стать более независимыми, однако на днях стало известно, что Ее Величество лишила герцога и герцогиню роли послов молодежи стран Содружества.