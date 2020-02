"Доиграешься, тебя уберут": задержанная лидер Pussy Riot сделала переполох в полицейском "обезьяннике" (видео)

туториал: как проводить время в полиции, когда тебя незаконно задержали #ачтотакможнобыло? tutorial: how to spend time in a police station when you're detained for no reason designer: @o.cheshe stylist: @zoya_prosekova make up: @vladakrukovskaya

