"Доиграешься, тебя уберут": задержанная лидер Pussy Riot сделала переполох в полицейском "обезьяннике" (видео)

Скандальная певица и активистка Надежда Толоконникова лазила по клетке изолятора подобно обезьяне.

Лидер российской панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова показала, нужно вести себя, когда тебя закрывают в изоляторе временного содержания.

Соответствующее видео Толоконникова выставила на своей странице в Instagram.

«Туториал (на английском «учебное пособие» - ред.): как проводить время в полиции, когда тебя незаконно задержали», - подписала видео Толоконникова.

На нем видно, как скандальная певица и активистка лазит по клетке изолятора подобно обезьяне. Напомним, изолятор временного содержания на жаргоне часто называют именно «обезьянником».

Поклонники Надежды Толоконниковой посоветовали ей там все разбомбить.

«Можно ещё наср...ь в углу», «Надо было им там все разбомбить», «Ну как обезьянка для детей», - писали пользователи.

Были и такие, кто посчитал, что эпатажная Толоконникова сама провоцирует полицию, а за это ее «могут убрать»:

«Ну, доиграешься. Еще разок и тебя закроют по выдуманной х****. Больше провоцируешь. Я понимаю, что не кайф мериться с этой еб**** системой… Но надо иметь понимание, что могут легко тебя убрать».

В ответ активистка написала: «Уже ползу на кладбище».

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге полицейские сорвали съемочный процесс клипа скандальной феминистической группы Pussy Riot на песню «Бесит», были задержаны 13 человек. В частности, полиция задержала и Надежду Толоконникову.