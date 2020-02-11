цей матеріал доступний українською

Задержали 13 человек: в РФ полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot

00:40, 11 февраля 2020
Русский міръ
91 0
В частности задержана лидер группы Надежда Толоконникова / фото: wikipedia

В Санкт-Петербурге полицейские сорвали съемочный процесс клипа скандальной феминистической группы Pussy Riot на песню «Бесит», были задержаны 13 человек.

Читайте такжеАктивистка Pussy Riot Толоконникова возглавила российский топ PornHub после интервью Дудю

Об этом сообщил участник Pussy Riot Петр Верзилов в Twitter.

По его словам, полицейские задержали в частности лидера группы Надежду Толоконникову.

"Надю и ещё 12 человек сейчас ночью менты везут в Отдел полиции №16 в Санкт-Петербурге", - написал Верзилов.

Верзилов также добавил, что задержание состоялось во время фотосессии в художественной студии.

«Их задержали якобы за то, что они внутри худстудии без оснований», - говорится в сообщении.

9 февраля правоохранители также сорвали съемки клипа Pussy Riot в киностудии «Ленфильм».

Российская феминистская группа Pussy Riot исполняет музыку в стилях анархо-панк, поп, электронная музыка и других. Тематика текстов песен Pussy Riot касается феминизма, антиавторитаризма, критики российской власти и правоохранительных органов России.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter