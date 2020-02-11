Задержали 13 человек: в РФ полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot

Скандальная феминистическая группа Pussy Riot известна своей критикой российских властей.

В Санкт-Петербурге полицейские сорвали съемочный процесс клипа скандальной феминистической группы Pussy Riot на песню «Бесит», были задержаны 13 человек.

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Об этом сообщил участник Pussy Riot Петр Верзилов в Twitter.

По его словам, полицейские задержали в частности лидера группы Надежду Толоконникову.

"Надю и ещё 12 человек сейчас ночью менты везут в Отдел полиции №16 в Санкт-Петербурге", - написал Верзилов.

Верзилов также добавил, что задержание состоялось во время фотосессии в художественной студии.

«Их задержали якобы за то, что они внутри худстудии без оснований», - говорится в сообщении.

Надю @tolokno и ещё 12 человек сейчас ночью менты везут в Отдел полиции номер 16 в Петербурге. Это новый уровень пиздеца- менты задерживают уже не на улице, но внутри киностудий, мастерских и квартир.



Полицейские пригнали настоящий кортеж из полицейских для команды Pussy Riot pic.twitter.com/7AETJqdb5H — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) February 10, 2020

9 февраля правоохранители также сорвали съемки клипа Pussy Riot в киностудии «Ленфильм».

Российская феминистская группа Pussy Riot исполняет музыку в стилях анархо-панк, поп, электронная музыка и других. Тематика текстов песен Pussy Riot касается феминизма, антиавторитаризма, критики российской власти и правоохранительных органов России.