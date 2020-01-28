Наоми Кэмпбелл полностью обнажилась на съемках новой коллекции Vivienne Westwood (фото)

Автором съемки стал фотограф Юрген Теллер.

Одна из самых знаменитых супермоделей Наоми Кэмпбелл приняла участие в рекламной кампании новой коллекции весна-лето 2020 Vivienne Westwood.

Читайте такжеНаоми Кэмпбелл разделась в пустыне и взорвала сеть (фото)Как пишет журнал Esquire, Наоми участвовала в показе Vivienne Westwood в 1993 году. Она вышла на подиум в туфлях на очень высоких каблуках и платформе и, не удержав равновесие, упала на подиуме. И само шоу, и этот момент вошли в историю.

В этот раз она приняла участие в съемках вместе с дизайнером Вивьен Вествуд, ее мужем и коллегой Андреасом Кронталером.

На одном из снимков Кэмпбелл даже позирует обнаженной, и тоже на внушительных каблуках. Автором съемки стал фотограф Юрген Теллер.

Ранее УНИАН сообщал, как Памела Андерсон снялась обнаженной для итальянского глянца.