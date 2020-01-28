Наоми Кэмпбелл полностью обнажилась на съемках новой коллекции Vivienne Westwood (фото)
15:40, 28 января 2020Звезды
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Автором съемки стал фотограф Юрген Теллер.
Модель приняла участие в съемках вместе с дизайнером Вивьен Вествуд / dazeddigital.com
Одна из самых знаменитых супермоделей Наоми Кэмпбелл приняла участие в рекламной кампании новой коллекции весна-лето 2020 Vivienne Westwood.
Читайте такжеНаоми Кэмпбелл разделась в пустыне и взорвала сеть (фото)Как пишет журнал Esquire, Наоми участвовала в показе Vivienne Westwood в 1993 году. Она вышла на подиум в туфлях на очень высоких каблуках и платформе и, не удержав равновесие, упала на подиуме. И само шоу, и этот момент вошли в историю.
В этот раз она приняла участие в съемках вместе с дизайнером Вивьен Вествуд, ее мужем и коллегой Андреасом Кронталером.
На одном из снимков Кэмпбелл даже позирует обнаженной, и тоже на внушительных каблуках. Автором съемки стал фотограф Юрген Теллер.
Наоми Кэмпбелл 49 лет / dazeddigital.com
Ранее УНИАН сообщал, как Памела Андерсон снялась обнаженной для итальянского глянца.
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