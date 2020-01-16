Памела Андерсон снялась обнаженной для итальянского глянца (фото)
13:15, 16 января 2020Звезды
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Съемку проводил фотограф Кармело Редондо.
Памеле Андерсон 52 года / instagram.com/carmeloredondofotografo
52-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон приняла участие в откровенной фотосессии Vаnity Fair Italy.
Читайте такжеПышнотелая модель полностью разделась для фото на последнем месяце беременностиЯркими снимками знаменитости у себя в Instagram поделился автор съемки, фотограф Кармело Редондо.
На фото Андерсон сидит боком совершенно обнаженная в традиционном интерьере итальянских квартир, на голове у знаменитости классические бигуди.
Также актриса украсила и обложку издания, на ней она появляется в дизайнерском варианте знаменитой треугольной шляпы Наполеона Бонапарта, роскошных серьгах и в ансамбле из черного шифона.
Ранее УНИАН сообщал, как Памела Андерсон обвинила молодого бойфренда-футболиста в измене.
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