цей матеріал доступний українською

Памела Андерсон снялась обнаженной для итальянского глянца (фото)

13:15, 16 января 2020
Звезды
729 0
Памеле Андерсон 52 года / instagram.com/carmeloredondofotografo

Читайте такжеПышнотелая модель полностью разделась для фото на последнем месяце беременностиЯркими снимками знаменитости у себя в Instagram поделился автор съемки, фотограф Кармело Редондо.

На фото Андерсон сидит боком совершенно обнаженная в традиционном интерьере итальянских квартир, на голове у знаменитости классические бигуди.

Также актриса украсила и обложку издания, на ней она появляется в дизайнерском варианте знаменитой треугольной шляпы Наполеона Бонапарта, роскошных серьгах и в ансамбле из черного шифона.

Ранее УНИАН сообщал, как Памела Андерсон обвинила молодого бойфренда-футболиста в измене.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #памела андерсон