Памела Андерсон снялась обнаженной для итальянского глянца (фото)

Съемку проводил фотограф Кармело Редондо.

52-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон приняла участие в откровенной фотосессии Vаnity Fair Italy.

Читайте такжеПышнотелая модель полностью разделась для фото на последнем месяце беременностиЯркими снимками знаменитости у себя в Instagram поделился автор съемки, фотограф Кармело Редондо.

На фото Андерсон сидит боком совершенно обнаженная в традиционном интерьере итальянских квартир, на голове у знаменитости классические бигуди.

Также актриса украсила и обложку издания, на ней она появляется в дизайнерском варианте знаменитой треугольной шляпы Наполеона Бонапарта, роскошных серьгах и в ансамбле из черного шифона.

Ранее УНИАН сообщал, как Памела Андерсон обвинила молодого бойфренда-футболиста в измене.