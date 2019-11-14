"Такая естественная": Настя Каменских поразила сеть помолодевшим видом (фото)

Фото Каменских сделала на бэкстейдже концерта "Вечер премьер с Катериной Осадчей".

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