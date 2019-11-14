"Такая естественная": Настя Каменских поразила сеть помолодевшим видом (фото)
Лише кілька днів тому мій новий трек #Elefante підкорив Мексику, куди мене запросили презентувати його на найбільш популярних мексиканьских теле та радішоу, а тепер я запалила латонамериканськими ритмами у поєднанні з українською сопілкою на «Вечорі прем’єр з Катериною Осадчою» @kosadcha з головної сцени України. Не пропустіть ефір, буде caliente!🔥 ⠀ #nk #nkelefante #elefante #mexicaNKa #NKofficial
Украинская певица Настя Каменских поразила поклонников своим сияющим видом.
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Артистка опубликовала серию свежих снимков в своем Instagram.
Фото Каменских сделала на бэкстейдже концерта "Вечер премьер с Катериной Осадчей".
"Красивая очень и такая естественная", "Красотка", "Такая счастливая!". - расхвалили Каменских фанаты.