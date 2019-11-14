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"Такая естественная": Настя Каменских поразила сеть помолодевшим видом (фото)

18:00, 14 ноября 2019
Звезды
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Украинская певица Настя Каменских поразила поклонников своим сияющим видом.

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Артистка опубликовала серию свежих снимков в своем Instagram.

Фото Каменских сделала на бэкстейдже концерта "Вечер премьер с Катериной Осадчей". 

"Красивая очень и такая естественная", "Красотка", "Такая счастливая!". - расхвалили Каменских фанаты. 

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Теги: #певица#Настя Каменских