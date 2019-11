"Такая естественная": Настя Каменских поразила сеть помолодевшим видом (фото)

Лише кілька днів тому мій новий трек #Elefante підкорив Мексику, куди мене запросили презентувати його на найбільш популярних мексиканьских теле та радішоу, а тепер я запалила латонамериканськими ритмами у поєднанні з українською сопілкою на «Вечорі прем’єр з Катериною Осадчою» @kosadcha з головної сцени України. Не пропустіть ефір, буде caliente!🔥 ⠀ #nk #nkelefante #elefante #mexicaNKa #NKofficial

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Nov 14, 2019 at 4:38am PST