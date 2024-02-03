Женщина уже успела стать звездой в сети.

Сурдопереводчица Екатерина Заботкина, которая в этом году параллельно делала перевод выступлений артистов жестовым языком на Нацотборе, поразила сеть. Она стала настоящей звездой, ведь ее активный перевод заслуживает особого внимания.

Екатерина эмоционально переводила песни и даже передавала их ритм и звуки инструментов. Но самое главное, что делала женщина - это пыталась передать настроение композиций.

Интересно, что ей зрители сразу отдали первое место на конкурсе и предложили отправить в Швецию на финал "Евровидения-2024".

Кстати, это первый опыт сопровождения конкурса жестовым языком.

Реакция зрителей

В соцсетях украинцы выражали свое восхищение профессионализмом женщины.

"Она офигенная! Можно за нее проголосовать? Такая артистичная!"

"Катрин - просто любовь"

"Тоже часто на нее смотрела, она кайфует там наполную"

"Ей надо на "Евровидение" ехать"

"Ее в "Дію" внесли на голосование?"

Напомним, сегодня победитель Нацотбора на Евровидение-2024 не назван. После выступления всех участников ведущие открыли линии для голосования, однако украинцы не смогли отдать свой голос за фаворита из-за сбоя в приложении "Дія". Объявление результатов перенесено на завтра, 4 февраля.

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