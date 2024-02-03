Сурдопереводчица Екатерина Заботкина, которая в этом году параллельно делала перевод выступлений артистов жестовым языком на Нацотборе, поразила сеть. Она стала настоящей звездой, ведь ее активный перевод заслуживает особого внимания.
Екатерина эмоционально переводила песни и даже передавала их ритм и звуки инструментов. Но самое главное, что делала женщина - это пыталась передать настроение композиций.
Интересно, что ей зрители сразу отдали первое место на конкурсе и предложили отправить в Швецию на финал "Евровидения-2024".
Кстати, это первый опыт сопровождения конкурса жестовым языком.
Реакция зрителей
В соцсетях украинцы выражали свое восхищение профессионализмом женщины.
- "Она офигенная! Можно за нее проголосовать? Такая артистичная!"
- "Катрин - просто любовь"
- "Тоже часто на нее смотрела, она кайфует там наполную"
- "Ей надо на "Евровидение" ехать"
- "Ее в "Дію" внесли на голосование?"
Напомним, сегодня победитель Нацотбора на Евровидение-2024 не назван. После выступления всех участников ведущие открыли линии для голосования, однако украинцы не смогли отдать свой голос за фаворита из-за сбоя в приложении "Дія". Объявление результатов перенесено на завтра, 4 февраля.