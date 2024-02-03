Результаты голосования будут объявлены завтра.

Сегодня, 3 февраля, состоялся финал Нацотбора на Евровидение-2024. После выступления всех участников ведущие открыли линии для голосования, однако украинцы не смогли отдать свой голос за фаворита из-за сбоя в приложении "Дия".

Ведущий Тимур Мирошниченко сказал, что если приложение заработает ночью, то тогда украинцы и смогут проголосовать за понравившегося участника. Также голосовать можно будет весь завтрашний день до 19:00.

4 февраля в 19:05 ведущие снова выйдут в прямой эфир и объявят победителя.

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В целом определить участника, который будет представлять Украину на Евровидении в Мальме, могли и члены жюри - Андрей Данилко, Джамала и Сергей Танчинец, однако Мирошниченко уточнил, что организаторы Нацотбора хотят отдать это право все же зрителям.

Напомним, в этом году на сцене Нацотбора на Евровидение-2024 выступили 11 финалистов. Среди них - Ziferblat, YAKTAK, YAGODY, SKYLERR, NAZVA, NAHABA, MÉLOVIN, INGRET, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil и ANKA.

Кроме того, в финале Нацотбора выступили Руслана, TVORCHI, Kalush Orchestra, Jamala, VERKA SERDUCHKA, Тина Король, Анастасия Димид и Светлана Тарабарова, а также Дмитрий Шуров со всеми финалистами Нацотбора-2024.

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