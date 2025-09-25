Катя Олос и Марк Куцевалов стали ведущими нового шоу 'Миссия справиться' на ТЕТ

В каждом выпуске они испытывают на себе разные профессии.

Телеканал ТЕТ совместно с киностудией FILM.UA Group и Work.ua запускает новое развлекательное шоу "Миссия справиться", где будет тестировать самые разные профессии. Ведущими проекта стали актриса, стендапер, блогер и звезда сериала "Кукушки" Катя Олос, а также известный комик и звезда "Лиги Смеха" Марк Куцевалов. Премьера состоится 25 октября в 10:00.

В каждом выпуске они испытывают на себе разные профессии - непривычные, иногда сложные, а порой и смешные. По правилам шоу, ведущие будут тянуть жребий, который определит, кто на этот раз работает и сталкивается с реальными вызовами, а кто - наблюдает, советует, наслаждается и немного иронизирует со стороны. Чтобы новый опыт не превратился в серию комических факапов, рядом с Марком Куцеваловым и Катей Олос будут эксперты в области. Специалисты будут комментировать их работу в реальном времени и объяснять, что правильно, где ошибаются, а в конце эксперимента объективно оценят, смогут ли они ее "потянуть".

"Это невероятно интересно - окунуться в новую профессию, увидеть, сколько усилий на самом деле требует каждая работа, какие тонкости скрываются за процессами, которые мы привыкли воспринимать как обыденность. Мы в восторге от людей, с которыми знакомимся во время съемок. Каждый из них отдает всего себя работе, и это вдохновляет. Для нас с Марком это выход из зоны комфорта, шанс попробовать что-то новое и, возможно, помочь зрителям открыть работу мечты", - комментирует ведущая "Миссии справиться" Катя Олос.

"Миссия справиться" - это новое легкое и остроумное шоу о небанальных профессиях изнутри. Лучший тандем ведущих на своем примере докажет, как непросто овладеть любой сферой, если ты не профи, но никогда не поздно попробовать, чтобы получить новые впечатления и отыскать настоящее призвание.

Этой осенью каждая профессия станет приключением, когда за нее возьмутся актриса Катя Олос и комик Марк Куцевалов. Смотрите премьеру "Миссия справиться" с 25 октября, с 10:00, каждую субботу на телеканале ТЕТ.

Вас также могут заинтересовать новости: