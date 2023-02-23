Эти сорта моркови отличаются сочностью и насыщенным вкусом.

Каждый дачник мечтает найти свои идеальные сорта овощей, чтобы получить максимум пользы от домашнего огорода. УНИАН назвал самые сладкие сорта моркови, которые вы не купите в магазине или на рынке. Вы поразитесь, насколько эта морковь вкусная.

Детская радость

Нетребовательный сорт, который растет даже у неопытных дачников. Это сладкая морковь с высоким содержанием каротина, она долго хранится и устойчива к болезням. Дети с удовольствием грызут её даже в сыром виде.

Каротан

Позднеспелый сорт, устойчивый к болезням и непогоде. Название сорт получил за высокое содержание каротина. Не накопляет нитраты и в целом считается очень полезным для детей.

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Флакке

Крупная и длинная морковь, которая очень долго хранится и не боится сырости в погребе. Плоды очень сочные и сладкие. Сорт хорошо подходит для добычи морковного сока.

Сластена

Среднеспелый и очень урожайный сорт, который полностью соответствует названию. Эта морковь такая сладкая, что из неё можно делать торты, сладкие оладьи и кексы. Плоды небольшие и насыщенно-оранжевые. Сорт долго хранится.

Карамелька

Морковь среднего размера и раннего созревания. Имеет очень приятный в меру сладкий вкус. По содержанию каротина этому сорту почти нет равных. Не самый урожайный сорт, но зато отлично растет на неплодородной и тяжелой почве.

Королева осени

Поздний сорт моркови с длинными и тонкими плодами. Хорошо переносит заморозки и любую непогоду. Сорт очень сочный и сахаристый, такую морковь можно есть даже сырой. По отзывам сорт имеет приятный вкус и сладкий сок. Этот сорт нужно регулярно поливать, иначе он будет не таким сладким.

Император

Это очень популярный поздний сорт, проверенный многими дачниками. "Император" в меру сладкий и очень сочный. Мякоть плотная, без трещин. Сорт хранится очень долго (около 9 месяцев) и за время хранения становится ещё слаще.

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