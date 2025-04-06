Рассказываем, как избавиться от муравьев на огороде и в саду, которые разводят тлю.

Муравьи на участке - частая проблема. Эти насекомые, безусловно, полезны для окружающей среды, но порой на огороде и в саду они доставляют неприятности: вредят растения, разрушают тропинки, мешают работать, но, что самое обидное - разводят тлю. От последней, как известно, избавиться довольно трудно. Какое средство от муравьев в огороде и саду можно применить? Есть несколько гуманных способов отвадить насекомых.

Как избавиться от муравьев в саду и на огороде

Некоторые дачники уверены, что лучшее средство от муравьев в огороде - это химические препараты. Но в то же время поливать или посыпать почву "химией", а потом собирать с нее урожай многие сомневаются. Поэтому стараются избавиться от непрошеных гостей с помощью натуральных средств.

Кипяток

Кипятком советуют обильно пролить почву, и муравьи погибнут. Правда, 100%-ного избавления этот способ не гарантирует - часть муравьев все-таки останется.

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Нашатырный спирт

Отпугивает насекомых своим запахом. Нужно развести 50 мл нашатыря в 10 л воды и пролить муравейник.

Столовый уксус

Развести в воде в пропорции 100 г уксуса (9%) на 10 л воды и также пролить муравьиные ходы.

Подсолнечное масло

Маслом, запах которого не нравится насекомым, нужно опрыскать муравейник.

Кофейная гуща

Спитый кофе от муравьев - давно известный способ борьбы с ними. Для этого кофейную гущу нужно высушить и густо рассыпать по муравейнику и муравьиным ходам.

Насекомым, как уже упоминалось, не нравятся крепкие запахи, поэтому от муравьев в саду и на огороде можно также использовать натуральные сильно пахнущие травы и специи:

куркуму;

красный жгучий перец;

измельчённые сухие пижму и полынь;

сушеную молотую гвоздику.

Их рассыпают по муравейникам, и муравьи уходят с насиженного места.

Еще одно, чуть ли не лучшее средство от муравьев в саду, который советуют дачники - это манка. Крупу смешивают с сахаром в пропорции 3:1 и посыпают муравейник. Муравьи погибают, так как не могут переварить манку. Важное условие: делать это нужно исключительно в сухую погоду - во влажную манка набухнет, муравьи ее съедят готовой и эффекта не будет.

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