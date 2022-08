Эти треки вы точно добавите в свой плейлист.

Украинский военный Роман Набожняк рассказал, какую музыку на войне слушает его бригада из ВСУ. По его словам, их плейлист делится на несколько категорий.

Об этом сообщает "СЛУХ".

Защитник Украины признался, что у них в плейлисте абсолютно разная музыка - начиная Metallica и заканчивая "Бумбоксом".

Когда военные еду на боевую задачу, они слушают музыку, чтобы настроиться на бой с оккупантами.

"Я со школы фанат Metallica, поэтому Enter Sandman, The Day That Never Comes, Seek and Destroy – это топчик, когда ты настраиваешь себя на то, чтобы успешно надавать русне. Иногда слушаем "Бумбокс" ("Рок-н-Ролл") и The HARDKISS (Tony, Talk и Make-Up)", - сказал Роман.

А вот когда они возвращаются с боевой задачи, то могут в машине послушать песни с другим настроением.

Latexfauna - Lime (а также Surfer)

Leon Bridges - Bad Bad News (а также Texas Sun, River)

Jungle - Happy Man

Led Zeppelin - When The Levee Breaks

Также у украинских военных есть "взрывной" плейлист, в который входят такие треки как Aunt Leslie (Vulfpeck), Disco Yes (Tom Misch), The List (Moonchild), Work it Out (Cory Wong).

И, конечно, у Романа есть своя любимая музыка, от которой он тащится - Snarky Puppy (первая часть Family Dinner), Pink Floyd, Latexfauna и "Бумбокс".

