Исполнение музыкантов этой украинской песни пробирает до мурашек.

Украинский артист Святослав Вакарчук 9 июля на концерте в Брюсселе спел свой хит вместе с легендарной группой Coldplay.

Месяц назад группа Coldplay спела песню "Обійми" с украинским уличным музыкантом Романом Панченко. К слову, позже в интервью УНИАН молодой музыкант рассказал, как он познакомился с солистом группы Coldplay, что чувствовав, когда пел с ними на одной сцене, и как европейцы относятся к войне.

Также британская группа во время концерта спела с детским коллективом из Днепра. А теперь эту же песню Coldplay исполнили с ее автором Святославом Вакарчуком из группы "Океан Эльзы".

"Война продолжается. Мы ее победим, а потом вместе построим новый, мирный мир", - сказал Вакарчук перед выступлением.

Кроме того, гитарист британской группы вышел на сцену с сине-желтым флагом в знак поддержки нашей страны.

Напомним, ранее группа Coldplay перепела "Обійми" в Варшаве.

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