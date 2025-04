Композиция и клип к ней увидели свет еще в 1989 году, но до сих пор остаются фаворитами слушателей.

В сети провели опрос среди пользователей со всего мира и определили лучший музыкальный клип всех времен. По результатам голосования, лидером стал ролик, опубликованный на платформе YouTube еще в 2009 году, а сама композиция вышла более 30 лет назад.

Опрос был проведен на портале ListChallenges. В список кандидатов попали музыкальные ролики многих культовых сольных артистов и групп, некоторые из которых уже ушли из жизни.

Большинство из этих музыкантов сделали немалый вклад в развитие мировой музыки, а их хиты были примером для подражания и до сих пор остаются в плейлистах многих людей. В частности, в списке можно увидеть Майкла Джексона, группу Nirvana, The Beatles, Эминема, Кендрика Ламара и других. Правда, они не смогли попасть на первое место.

Лидером рейтинга стала американская исполнительница Мадонна и ее клип к композиции "Like a Prayer". Песня вышла в 1989 году. Она вошла в четвертый одноименный студийный альбом звезды и стала главным синглом. Кроме этой песни, в пластинку также вошло еще 10 треков. Клип опубликовали на YouTube в 2009 году. За это время видео собрало более 341 миллиона просмотров.

На втором месте оказалась исландская певица Бьорк с клипом к песне "It's Oh So Quiet", а тройку лидеров закрыл американский артист Майкл Джексон с музыкальным роликом к композиции "Billie Jean".

К слову, трек "Like a Prayer" занимал первые места во многих чартах, в частности, в Billboard Hot 100. Также Rolling Stone включил его в список 500 лучших песен всех времен.

Как пишет Music Times, в свое время клип стал одним из самых скандальных роликов прошлого века. Причиной стала провокационная тематика клипа, которая касалась религии и расизма.

В клипе Мадонна молится перед статуей черного святого, которая впоследствии оживает. Это вызвало обвинения в кощунстве, ведь многие считали, что сцена намекает на романтический или сексуальный подтекст. В сценах видео видны сожженные кресты, ассоциировавшиеся с Ку-клукс-кланом, который использовал их во время своих расистских акций.

Это привело к возмущению со стороны религиозных организаций, в частности, Ватикан официально осудил видео, назвав его "оскорбительным для христианства". Кроме того, в клипе чернокожего мужчину несправедливо обвиняют в преступлении, за что певицу и режиссера Марио Тестино также обвиняли в расизме.

Напомним, ранее стало известно, какая песня самая популярная на YouTube в Украине. Клип к композиции всего за три дня после премьеры на платформе успел собрать почти 650 тысяч просмотров. А сам трек, кстати, завирусился в сети еще задолго до релиза.

