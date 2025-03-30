Трек этой артистки завирусился в сети задолго до премьеры.

Стриминговая платформа YouTube обнародовала список песен, которые стали самыми популярными в Украине. На этот раз в пятерку лучших попали исключительно украиноязычные композиции, а лидером стал трек, который еще задолго до релиза завирусился в сети.

Речь идет о песне "Мужчина" украинской исполнительницы Алены Омаргалиевой. Трек занял первое место во вкладке "Популярное" на сервисе. Композиция стала лидером рейтинга благодаря просмотрам клипа на YouTube.

В частности, "Мужчина" увидела свет всего три дня назад, однако даже за такое короткое время ей удалось собрать уже 643 тысячи просмотров и 17 тысяч лайков. Еще до релиза трека он стал вирусным в сети и под него сняли тысячи роликов в TikTok.

Видео дня

Кстати, сейчас в топ-10 популярных композиций на YouTube нет ни одной русскоязычной песни. Из всех песен только одна англоязычная - "Joker". Сразу два трека Омаргалиевой попали в рейтинг.

Кроме "Мужчина", также в списке оказалась композиция "Сама", которую артистка посвятила женщинам, которые уже три года ждут возвращения родных из российского плена.

Кто еще попал в топ-5 на YouTube:

Samchuk, Burla - "Коси"

Fiїnka - "Грушка"

Skylerr, kavabanga Depo kolibri - "Памʼятай мене"

Cheev - "Як маяки"

Напомним, ранее лидером в этом рейтинге была Надя Дорофеева. Ее трек "Додайте світла" стал самой популярной песней в Украине. Сейчас он занимает девятую строчку в списке, а клип к композиции собрал уже 1,7 миллиона просмотров.

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