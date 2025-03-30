Стриминговая платформа YouTube обнародовала список песен, которые стали самыми популярными в Украине. На этот раз в пятерку лучших попали исключительно украиноязычные композиции, а лидером стал трек, который еще задолго до релиза завирусился в сети.
Речь идет о песне "Мужчина" украинской исполнительницы Алены Омаргалиевой. Трек занял первое место во вкладке "Популярное" на сервисе. Композиция стала лидером рейтинга благодаря просмотрам клипа на YouTube.
В частности, "Мужчина" увидела свет всего три дня назад, однако даже за такое короткое время ей удалось собрать уже 643 тысячи просмотров и 17 тысяч лайков. Еще до релиза трека он стал вирусным в сети и под него сняли тысячи роликов в TikTok.
Кстати, сейчас в топ-10 популярных композиций на YouTube нет ни одной русскоязычной песни. Из всех песен только одна англоязычная - "Joker". Сразу два трека Омаргалиевой попали в рейтинг.
Кроме "Мужчина", также в списке оказалась композиция "Сама", которую артистка посвятила женщинам, которые уже три года ждут возвращения родных из российского плена.
Кто еще попал в топ-5 на YouTube:
- Samchuk, Burla - "Коси"
- Fiїnka - "Грушка"
- Skylerr, kavabanga Depo kolibri - "Памʼятай мене"
- Cheev - "Як маяки"
Напомним, ранее лидером в этом рейтинге была Надя Дорофеева. Ее трек "Додайте світла" стал самой популярной песней в Украине. Сейчас он занимает девятую строчку в списке, а клип к композиции собрал уже 1,7 миллиона просмотров.