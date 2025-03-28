Артисты впервые вместе спели и представили совместный трек и клип к нему.

Известный украинский артист Alekseev, настоящее имя которого Никита Алексеев, впервые спел в дуэте с певицей Swoiia (Екатерина Тараненко). Исполнители выпустили совместную лирическую композицию "Обнуляю", в которой спели о любви, и клип к ней.

Премьера видео состоялась на YouTube-каналах звезд. Они отмечают, что "Обнуляю" - это история о двух людях, которые среди миллионов нашли друг друга. Герой понимает, что все, что было до этой встречи больше не имеет значения. Встреча с любимой навсегда меняет его жизнь.

"Текст песни передает особую атмосферу - момент, когда время будто останавливается и остаются только чувства, не требующие объяснений", - указал дуэт.

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Они добавили, что этот трек очень значимый для них обоих, поскольку знаменитости поют о моментах, которые уже переживали и которые изменили их жизнь. Swoiia говорит, что у каждого есть история, которую надо "обнулить" и начать снова, а Никита отметил, что новая песня - о подлинности и ценных моментах в жизни.

Исполнители представили нежный и трогательный клип к песне, в котором они сыграли влюбленную пару. Съемки музыкального ролика происходили в Киеве.

Реакция сети:

"Голоса прекрасно дополняют друг друга"

"Голоса сливаются в унисон, замечательный дуэт"

"Прекрасная композиция, до мурашек по коже. Очень искренняя и такая необходимая каждому человеку песня о настоящей любви без масок. Прекрасный вокал и музыка, клип тоже замечательный!"

"Что за невероятная песня, очень нежная, сразу в нее влюбилась. Вы подарили этой песней мне всю вселенную"

Напомним, ранее Алена Омаргалиева довела до слез клипом с женами военнопленных. Певица выпустила трогательную песню "Сама", которую посвятила женщинам, которые уже три года ждут родных из российского плена.

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