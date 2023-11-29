Один из рейтингов возглавил трек "Силуети" от исполнителей SadSvit и "Структура щастя".

Крупные музыкальные сервисы Apple Music и Spotify подвели итоги 2023 года. Стало известно, какие песни были популярными среди украинцев, использующих эти платформы.

Топ-10 песен в украинском Apple Music в 2023 году

Итоговый список Apple Music, состоящий из ста композиций, опубликован на сайте компании. Первое место в рейтинге заняла американская певица Miley Cyrus с треком Flowers.

Далее по списку следуют:

SHUMEI, Zlata Ognevich - Буревіями

YakTak, Sobol - Погляд

DOROFEEVA - Щоб не було

Parfeniuk - Провела екскурсію

SadSvit, Структура щастя - Силуети

Wellboy - Додому

Sam Smith, Kim Petras - Unholy

SKOFKA - Чути гімн

Parfeniuk - Відриваючись

В Топ-100 песен вошли композиции таких музыкантов, как Артем Пивоваров, KOLA, ENLEO, Eminem, Harry Styles.

Топ-10 песен в украинском Spotify в 2023 году

В Spotify топ песен, которые стали самыми популярными в Украине, возглавил трек "Силуети" от исполнителей SadSvit и "Структура щастя".

Далее по списку следуют:

YakTak, Sobol - Погляд

Wellboy - Додому

SKOFKA - Чути гімн

DOROFEEVA - Щоб не було

YakTak, KOLA - Порічка

SadSvit - Касета

Parfeniuk - Відриваючись

VovaZiLvova, Morphom - Шукав тебе, знайшов тебе

KOLA - Біля серця

Напомним, ранее УНИАН писал, что украинская певица Настя Каменских презентовала новый клип на песню на испанском языке - "Tu y Yo".

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