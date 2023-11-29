Крупные музыкальные сервисы Apple Music и Spotify подвели итоги 2023 года. Стало известно, какие песни были популярными среди украинцев, использующих эти платформы.
Топ-10 песен в украинском Apple Music в 2023 году
Итоговый список Apple Music, состоящий из ста композиций, опубликован на сайте компании. Первое место в рейтинге заняла американская певица Miley Cyrus с треком Flowers.
Далее по списку следуют:
- SHUMEI, Zlata Ognevich - Буревіями
- YakTak, Sobol - Погляд
- DOROFEEVA - Щоб не було
- Parfeniuk - Провела екскурсію
- SadSvit, Структура щастя - Силуети
- Wellboy - Додому
- Sam Smith, Kim Petras - Unholy
- SKOFKA - Чути гімн
- Parfeniuk - Відриваючись
В Топ-100 песен вошли композиции таких музыкантов, как Артем Пивоваров, KOLA, ENLEO, Eminem, Harry Styles.
Топ-10 песен в украинском Spotify в 2023 году
В Spotify топ песен, которые стали самыми популярными в Украине, возглавил трек "Силуети" от исполнителей SadSvit и "Структура щастя".
Далее по списку следуют:
- YakTak, Sobol - Погляд
- Wellboy - Додому
- SKOFKA - Чути гімн
- DOROFEEVA - Щоб не було
- YakTak, KOLA - Порічка
- SadSvit - Касета
- Parfeniuk - Відриваючись
- VovaZiLvova, Morphom - Шукав тебе, знайшов тебе
- KOLA - Біля серця
Напомним, ранее УНИАН писал, что украинская певица Настя Каменских презентовала новый клип на песню на испанском языке - "Tu y Yo".