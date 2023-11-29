Apple Music и Spotify подвели итоги 2023 года / коллаж УНИАН, скриншоты

Крупные музыкальные сервисы Apple Music и Spotify подвели итоги 2023 года. Стало известно, какие песни были популярными среди украинцев, использующих эти платформы.

Топ-10 песен в украинском Apple Music в 2023 году

Итоговый список Apple Music, состоящий из ста композиций, опубликован на сайте компании. Первое место в рейтинге заняла американская певица Miley Cyrus с треком Flowers.

Далее по списку следуют:

  • SHUMEI, Zlata Ognevich - Буревіями
  • YakTak, Sobol - Погляд
  • DOROFEEVA - Щоб не було
  • Parfeniuk - Провела екскурсію
  • SadSvit, Структура щастя - Силуети
  • Wellboy - Додому
  • Sam Smith, Kim Petras - Unholy
  • SKOFKA - Чути гімн
  • Parfeniuk - Відриваючись

В Топ-100 песен вошли композиции таких музыкантов, как Артем Пивоваров, KOLA, ENLEO, Eminem, Harry Styles.

Топ-10 песен в украинском Spotify в 2023 году

В Spotify топ песен, которые стали самыми популярными в Украине, возглавил трек "Силуети" от исполнителей SadSvit и "Структура щастя".

Далее по списку следуют:

  • YakTak, Sobol - Погляд
  • Wellboy - Додому
  • SKOFKA - Чути гімн
  • DOROFEEVA - Щоб не було
  • YakTak, KOLA - Порічка
  • SadSvit - Касета
  • Parfeniuk - Відриваючись
  • VovaZiLvova, Morphom - Шукав тебе, знайшов тебе
  • KOLA - Біля серця

Напомним, ранее УНИАН писал, что украинская певица Настя Каменских презентовала новый клип на песню на испанском языке - "Tu y Yo". 

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