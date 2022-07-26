Netflix показал трейлер третьей части популярного фильма.

Стриминговый сервис Netflix презентовал трейлер третьей части эротического фильма "365 дней", которая получила название "Первые четыре минуты".

В главных ролях все так же будут Микеле Морроне (Массимо Торичелли, главарь преступной банды) и Анна-Мария Секлюцкая (Лаура Белль). Во второй части к главному актерскому составу присоединились брат-близнец Массимо и Начо (Симоне Сузинна), один из них останется и в третьей части.

Напомним, после гибели отца - главаря преступной банды, его сын Массимо становится новым главарём и вынужден взять на себя обязанности. Лаура Белль - успешный директор по продажам в роскошном отеле, летит с женихом и друзьями в Сицилию, где Массимо её и похищает. Он даёт Лауре 365 дней, чтобы она его полюбила.

Во второй части Лаура и Массимо возвращаются, и они сильнее, чем когда-либо. Но семейные проблемы Массимо и загадочный мужчина, стремящийся завоевать Лауру, осложняют жизнь пары.

В третьей части тот самый загадочный Начо продолжит добиваться расположения Лауры. И чем это обернется станет известно совсем скоро.

Премьера третьей части "365 дней" состоится 19 августа 2022 года.

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