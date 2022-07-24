Не зря говорят, что женщины хуже войны. Подборка этих фильмов вам это докажет.

Ох, женщины! Какой коварный план только не родится в их голове, если задеть их чувства. Особенно, если речь заходит о самом большом и прекрасном чувстве на этой планете - любви. И какими страшными могут быть их поступки, если они потерпят предательство со стороны мужчины и не только.

"Другая женщина"

Главная героиня заводит отношения с настоящим подлецом, не зная, что он женат. Когда она случайно знакомится с его супругой, то очень сближаются. Но кто бы мог подумать, что они не единственные его любимые женщины? Тогда все три девушки объединяются, чтобы отомстить неугодному мужчинке.

"Клуб первых жен"

Четыре подруги стали жертвами обмана со стороны своих мужей. Они потерпели предательство, ложь, и в итоге остались брошены. Одна из них не смогла выдержать этого и покончила жизнь самоубийством. Тогда остальные три подруги решаются отомстить мерзавцам за испорченную жизнь.

"Монстр"

Главная героиня росла милой девчонкой, но в юности с ней произошло страшное. Она подверглась насилию и постоянным унижениям. Она не смогла справиться с этой болью, поэтому начала пить, курить и употреблять наркотики. На жизнь она зарабатывала своим телом. Но чем старше она становилась, тем больше ей хотелось отомстить всем мужчинам за искалеченную судьбу. Так она и стала кровожадной убийцей.

"Леденец"

Недобросовестный фотограф знакомится с молоденькими девушками в сети и приглашает их якобы на фотосессию. Однажды на его "удочку" попалась 14-летняя Хейли. Она приезжает к нему домой, но оказывается, что у нее свои планы.

"Моя супер-бывшая"

Супергероиню и борца с преступниками, скрывающуюсь под маской милой дамы, однажды бросает бойфренд. Тогда разъяренная женщина решается отомстить ему самым изощренным способом.

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