Артист признался, что это решение было очень сложным для него.

Известный ирландский актер Колин Фаррелл, который снимался в "Бэтмене", "Телефонной будке", "Рекруте" и других фильмах, сообщил, что решил отдать своего больного 21-летнего сына Джеймса под опеку в специальное учреждение долговременного ухода. Это сложное, по его словам, решение он принял совместно с мамой парня и своей бывшей женой - моделью Ким Борденейв.

Как известно, у звездного сына неизлечимая болезнь - синдром Ангельмана. Как пишет издание Daily Mail, экс-супруги хотят, чтобы за их сыном был постоянный уход и им занимались профессионалы, которые смогут оказать ему своевременную помощь при необходимости.

Также для модели и артиста важно, чтобы у Джеймса появилось сообщество сверстников и он находился в комфортных для себя условиях. Сейчас Фаррелл занимается поиском спецучреждения, поскольку довольно тщательно относится к этому вопросу, потому что хочет, чтобы у сына были лучшие условия.

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"Это очень сложно. Некоторые родители скажут: "Я хочу сам заботиться о своем ребенке". И я это уважаю. Но мой самый большой страх заключается в том, что если у меня завтра случится сердечный приступ, и, Боже упаси, мать Джеймса, попадет в автокатастрофу и ее тоже не станет - Джеймс останется сам по себе? Тогда он будет под опекой государства, и куда он пойдет? Мы не сможем на это повлиять", - поделился знаменитость.

Также он добавил, что они решили сейчас найти спецучреждение для сына пока они с экс-супругой живы и здоровы. После их смерти о парне некому будет позаботиться. Они планируют регулярно видеться с Джеймсом и даже забирать его домой.

"Мы хотим, чтобы он нашел место, где сможет жить полноценной и счастливой жизнью, где он будет чувствовать связь с другими", - рассказал актер.

Напомним, впервые о тяжелой болезни сына Колин Фаррелл рассказал в 2024 году. Тогда он признался, что у парня синдром Ангельмана. Это заболевание, из-за которого человек не может разговаривать, ему сложно самостоятельно передвигаться и есть, из-за чего он нуждается в постоянном уходе. У сына звезды задержка психического развития.

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