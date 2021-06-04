Несколько участников съемок заразились коронавирусом.

В Великобритании съемочную группу фильма «Миссия невыполнима 7» отправили на двухнедельный карантин после того, как несколько участников съемок сдали положительные тесты на коронавирус.

Об этом сообщает The Sun.

«Том в ярости из-за того, что произошло, особенно с учетом его прошлогодних высказываний, обращенных к участникам съемок». – рассказал источник.

Сообщается, что большинство заразившихся – ближайшие помощники Тома Круза. Сам исполнитель главной роли и продюсер франшизы с 1 июля находится на 14-дневном карантине. Теперь же на изоляцию ушла вся съемочная группа, состоящая из 60 человек.

«Миссия невыполнима 7»: съемки и скандалы

Читайте также"Локи", "Черная вдова" и не только: Disney+ презентовала график летних премьер (видео)Съемки новой части «Миссии невыполнимой» приходилось несколько раз переносить из-за пандемии коронавируса.

В декабре прошлого года Круз устроил на съемочной площадке скандал, когда увидел двоих членов съемочной группы стоящими на расстоянии менее метра друг от друга.

После этого он купил двух роботов, которые должны были следить за обстановкой на съемочной площадке.

Премьера фильма должна состояться в мае 2022 года.

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Автор: Катерина Шварц