Исполнителя роли Канга Завоевателя признали виновным в нападении на его бывшую девушку Грейс Джаббари.

Кинокомпания Marvel, которая на данный момент итак переживает серьезный кризис, уволила актера Джонатана Мейджорса сразу же после того, как суд присяжных в Нью-Йорке 18 декабря 2023 года признал его виновным в преследовании и нападении.

Как пишет Variety, актер был осужден по двум пунктам обвинения в преследовании и нападении на его бывшую девушку Грейс Джаббари. В то же время Мейджорс был признан невиновным по одному пункту обвинения в умышленном нападении третьей степени и по одному пункту обвинения в преследовании при отягчающих обстоятельствах второй степени.

Суд над Джонатоном Мейджорсом

Джонатан Мейджорс ("Страна Лавкрафта", "Пятеро одной крови", "Крид III", "Локи", "Человек-муравей и Оса: Квантомания") был арестован 25 марта 2023 года после того, как его тогдашняя девушка Грейс Джаббари обвинила актера в нападении. Она утверждала, что тот атаковал ее на заднем сиденье частного автомобиля после того, как она взяла его телефон, чтобы прочитать текстовое сообщение, которое он получил от другой женщины. Джаббари заявляла, что Мейджорс силой отобрал у нее телефон, нанеся ей травму среднего пальца правой руки, а когда она выходила из машины, актер якобы ударил ее по затылку, а затем попытался силой заставить вернуться в машину, в процессе нанеся ей порез за правым ухом.

Видео дня

Сам 34-летний актер отрицал, что напал на Джаббари, а его защита настаивала, что именно женщина была агрессором, когда забрала его телефон.

В ходе почти двухнедельного судебного разбирательства окружная прокуратура Манхэттена опубликовала серию тревожных сообщений между Мейджорсом и Джаббари, а также аудиозаписи, на которых актер, судя по всему, пытался убедить свою девушку не идти в больницу после травмы головы и угрожал самоубийством. Также на аудиозаписях Мейджорс заявлял, что он "великий человек", который "делает великие дела не только для себя, но и для его культуры и мира", а потому Джаббари должна отступить.

Окончательный приговор Мейджорсу должны объявить в феврале 2024 года – ему в том числе может грозить реальный срок.

После ареста контракты с Мейджорсом разорвали его менеджер по талантам Entertainment 360 и рекламная фирма Lede Company. Также его уволили из фильма "Человек в моем подвале", тогда как ряд других проектов оставались в подвешенном состоянии, вероятно, до вердикта суда.

Решение Marvel разорвать связи с актером на сегодняшний день считается самым громким профессиональным последствием его ареста.

Канг Завоеватель в киновселенной Marvel

Впервые Джонатан Мейджорс сыграл суперзлодея Канга Завоевателя, путешествующего по мультивселенной, в финале первого сезона сериала Disney+ "Локи", который вышел летом 2021 года. Этот эпизод определял основную линию развития кинематографической вселенной Marvel, а персонажа Мейджорса как ее новую ключевую фигуру.

Marvel планировала создать множество версий Канга по всей мультивселенной, а Мейджорс должен был их всех воплотить. Так, одна из версий суперзлодея была представлена в фильме "Человек-муравей и Оса: Квантомания", который вышел в феврале 2023 года. Позже актер сыграл еще одну версию Канга во втором сезоне "Локи", который вышел осенью 2023 года. Оба проекта были сняты до ареста актера.

Следующим фильмом Marvel с участием Мейджорса должен был стать "Мстители: Династия Канга", съемки которого должны были начаться в начале 2024 года. Его выход был запланирован на 2026 год.

Ранее СМИ уже сообщали, что руководство Marvel обсуждало возможность отойти от Канга и сосредоточиться на другом главном злодее. Теперь, после официального ухода Мейджора, команде предстоит принять ряд важных творческих решений, главное из которых – найти нового актера на роль Канга или полностью отменить "Династию Канга" и изменить направление развития Саги мультивселенной.

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