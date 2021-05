Обзор фильма "Круэлла" с Эммой Стоун: эстетическое удовольствие в стиле панк-шик

27 мая в украинский кинопрокат вышел приквел диснеевской истории о многострадальных далматинцах – криминальная комедия "Круэлла", благодаря которой зритель наконец узнал, как же хладнокровная злодейка до такой жизни докатилась. УНИАН уже посмотрел новинку от режиссера Крейга Гиллеспи с непревзойденной Эммой Стоун в главной роли, и теперь готов по горячим следам поделиться впечатлениями.

Большинство из нас в 90-х годах прошлого века если и не смотрели диснеевские фильмы «101 далматинец» и «102 далматинца» с Гленн Клоуз, то уж точно не пропустили одноименный мультфильм. Но главное, что мы запомнили – жестокая богачка Круэлла Де Виль по какой-то непонятной причине хочет сделать себе шубку из сотни миленьких щеночков далматинцев. И вот спустя пару десятков лет киностудия Disney все же решила восполнить этот мотивационный пробел. И получилось весьма достойно (внимание, впереди могут быть спойлеры).

Главное, за что западные критики хвалят «Круэллу» (Cruella), уже получившую в целом положительные отзывы – это режиссура, актерская игра, костюмы и музыка. Словом, за все то, что изначально и ожидали от фильма. И мы с ними не можем не согласиться. Теперь обо всем по порядку.

Режиссером картины стал австралиец Крейг Гиллеспи – настоящая акула в мире рекламы, снявший огромнейшее количество роликов для лучших компаний мира, от автомобильных концернов и производителей сладостей до фэшн-брендов и технологических гигантов. И его всегда хвалили за чувство стиля и тонкий черный юмор. Все это ему удалось перенести и на «большой экран», не превратив при этом полнометражные фильмы в просто длинные рекламные ролики.

Начиная с 2007 года, Гиллеспи снял восемь фильмов, включая «Круэллу», а также несколько эпизодов сериалов. И, по сути, ни одну его работу нельзя назвать провальной. Дебютировал он с комедии «Мистер Вудсток» с Билли Бобом Торнтоном и Сьюзан Сарандон, за которой последовала драмеди «Ларс и настоящая девушка» с Райаном Гослингом. Ну а венцом карьеры Гиллеспи на данный момент считается его предыдущий фильм – байопик «Я, Тоня» с Марго Робби и Себастианом Стэном о скандальной фигуристке Тоне Хардинг, получивший признание критиков и зрителей, а также целую охапку престижных наград и номинаций, включая «Оскар» и «Золотой глобус».

В общем, как вы поняли, в случае с «Круэллой» от режиссера также не ожидали откровенного провала. И, в принципе, он оправдал все возложенные на него ожидания. Фильм получился целостным, стильным, со здоровым чувством юмора (что нынче в американском массовом кино редкость) и не затянутым, несмотря на немалый хронометраж. Да, в каких-то моментах можно сказать, что что-то было слишком упрощенно, наивно и предсказуемо. Но, минуточку, это же Disney!

Теперь поговорим о касте «Круэллы». С самого своего первого полнометражного фильма Гиллеспи удавалось получать на главные роли актеров и актрис топ-уровня, при этом подбирая им запоминающиеся образы, нередко требующие серьезного перевоплощения. Вот и здесь главные роли достались двум первоклассным актрисам – обладательницам «Оскаров», «Золотых глобусов» и прочих престижных наград Эмме Стоун и Эмме Томпсон. И со своей задачей они справились блестяще.

С одной стороны – Эмма Стоун, чья Круэлла получилась не просто зловещей психопаткой, а еще и хрупкой девушкой, изначально честно старающейся идти за своей мечтой, которой ни что человеческое не чуждо. Порой она оказывается на грани безумия, а порой делает сложный моральный выбор в пользу добра. Ей даже начинаешь сочувствовать, и в какой-то мере понимаешь, откуда взялась эта нелюбовь к далматинцам. При этом актриса смогла мастерски передать два образа героини – и внешне, и по духу.

А еще Эмме Стоун потрясающе удалось передать бунтующий дух Лондона 70-х годов, разумеется, не без помощи художников по костюмам и звукорежиссеров.

С другой стороны – владелица шикарного дома мод, холодная стерва Баронесса в исполнении Эммы Томпсон, которая стала истинной злодейкой в «Круэлле». Она ни с кем не считается и готова пойти на все ради признания и денег, не гнушаясь при этом присваивать чужие идеи. Для нее даже убийство – раз плюнуть, даже когда речь идет о собственном ребенке.

Еще один персонаж в фильме, которого стоит выделить – один из приспешников Круэллы, упитанный воришка Гораций в исполнении Пола Уолтера Хаузера, перекочевавший в фильм из предыдущей работы режиссера «Я, Тоня». Чего только стоит сцена на финальном балу!

Вообще, если помните, в предыдущих версиях «далматинцев» двое воров – Гораций и Джаспер – были крайне мерзкими типами. Здесь же их решили сделать более положительными персонажами, такими себе благородными преступниками с моральными принципами, которые на все готовы ради близких. С самого детства Гораций и Джаспер (его роль досталась Джоэлю Фраю) заменили семью юной Эстелле, задолго до того, как она превратилась в Круэллу, и до сих пор они готовы ее поддерживать. А в этой гиперболизированной битве двух властных стервозных женщин, как ни странно, именно эти двое стали настоящими лучиками здравого смысла и добра.

Отдельное внимание хочется выделить четвероногим персонажам, которых в фильме несколько, и это не только далматинцы. Последние здесь как раз наоборот изображены довольно злобными зверюгами, впрочем, их вины в этом особо нет – какие хозяева, такие и питомцы, как говорят. Зато у наших героев – Эстеллы, Горация и Джаспера – есть двое четвероногих помощников, забавные песели Бадди и Винк. Они явно добавили мимишности всему фильму.

Да, наблюдательный зритель мог отметить, что местами собаки выглядят уж слишком компьютерными. Но мы рискнем предположить, что создатели фильма просто старались следовать принципам бережного отношения к животным, в духе «лучше дорисовать, чем дрессировать».

Ну и последнее, но не менее важное – аудиовизуальная часть. Пожалуй, это едва ли не самая сильная часть «Круэллы», а художникам по костюмам вообще уже смело можно вносить «Оскар» без обсуждения. Каждый наряд главных персонажей, как и вещи из коллекций Баронессы и Круэллы – это настоящие произведения искусства.

Декорации и музыкальное сопровождение – им под стать. The Doors, Queen, The Clash, Blondie, Bee Gees, Electric Light OrchestraІ, Ike & Tina Turner– все это очень точно передает мятежную атмосферу 70-х. На а титульную песней стала специально написанная для фильма Call Me Cruella от британской исполнительницы Florence and the Machine.

В целом, «Круэллу» смело можно назвать 2,5-часовым эстетическим удовольствием в стиле панк-шик.

К слову, и заслуги самого Гиллеспи в этом деле не стоит умалять. Все же он начинал свой творческий путь как художник-иллюстратор и графический дизайнер, и именно чувство стиля стало одной из его главных «визитных карточек», что хорошо заметно и в его предыдущих работах.

Наш вердикт: На «Круэллу» смело можно идти в кинотеатр всей семьей уже только ради одной картинки и звука. А ведь это далеко не единственная сильная часть фильма. При этом почти 2,5 часа экранного времени пролетают буквально на одном дыхании.

Марина Григоренко

