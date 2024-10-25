Премьера сериала запланирована на 29 ноября 2024 года.

Американский телеканал Showtime представил первый трейлер шпионского триллера "Агентство" (The Agency), главную роль в котором исполнил дважды номинант на премию "Оскар" Майкл Фассбендер ("Бесславные ублюдки", "Прометей", "Стыд", "Убийца", франшиза "Люди Икс").

В центре сюжета этого напряженного сериала, снятого на основе французского шоу "Бюро легенд" (2015) – загадочный отдел ЦРУ, который отвечает за подготовку и работу с тайными агентами на долгосрочных миссиях, годами живущими под фальшивыми именами, с целью выявления и вербовки источников разведки. Фассбендер играет роль одного из самых опытных агентов отдела с кодовым именем "Марсианин".

Кроме Фассбендера в сериале сыграли такие голливудские звезды, как Ричард Гир ("Первобытный страх", "Осень в Нью-Йорке", "Чикаго"), Джоди Тернер-Смит (сериалы "Анна Болейн", "Звездные войны: Аколит", "Плохая обезьяна"), Джеффри Райт ("Бэтмен", "Город астероидов", сериал "Мир Дикого Запада"), Кэтрин Уотерстон ("Стив Джобс", "Чужой: Завет", "Фантастические твари и где они обитают") и другие.

Одним из продюсеров шоу выступил Джордж Клуни ("Одиннадцать друзей Оушена", "После прочьтения сжечь", "Одинокие волки").

Премьера сериала запланирована на 29 ноября 2024 года. Всего первый сезон "Агентства" будет насчитывать 10 эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

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