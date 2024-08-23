Мировая премьера ленты состоится на Венецианском кинофестивале в сентябре 2024 года.

Украинская кинокомпания Toy Cinema представила официальный трейлер дебютного фильма Жанны Озирной "Медовый месяц" (Honeymoon).

Действие фильма происходит в квартире в маленьком городке под Киевом, где живет пара 30-летних влюбленных, Тарас и Оля. Они проводят первую ночь в своей новой квартире, но на рассвете их будят взрывы. Им не удается вовремя покинуть город, а тем временем российские войска обустраивают штаб во дворе их дома. Супруги оказываются в ловушке в квартире без электричества, воды и мобильной связи. В течение следующих пяти дней Тарас и Оля будут исследовать черную бездну настоящей интимности между двумя людьми в ситуации смертельной угрозы.

"Медовый месяц" – это первый полнометражный фильм украинского режиссера Жанны Озирной, которая ранее выпустила короткометражки "Встреча", "Взрослый", "Благодать" и другие. Озирная в 2020 году была отобрана как Berlinale Talent.

"Это история моего знакомого, который живет в пригороде Киева. В конце концов, это история многих наших знакомых, а для кого-то – и личная. Кино стало моим способом восстановления связи с новой реальностью и, надеюсь, началом процесса исцеления и избавления от бремени вины. Я почувствовала потребность адаптировать эту историю к тому, как лично я проживаю эту войну – к вызовам, с которыми сейчас сталкивается мое поколение, и к выборам, которые мы вынуждены делать. К переосмыслению жизненной системы ценностей", – рассказала режиссер ленты.

Главные роли в фильме сыграли Роман Луцкий ("Бесславные крепостные", "Сторожевая застава", "Отблеск") и Ирина Нирша (короткометражный фильм "Маляр" и сериал "Принцип наслаждения").

Консультантом по сценарию и сорежиссером монтажа стал Филипп Сотниченко – режиссер ленты "Ля Палисиада", а продюсером выступил Дмитрий Суханов, который ранее продюсировал трагикомедию Антонио Лукича "Мои мысли тихие".

Лента полностью снималась в Киеве в начале 2024 года.

Мировая премьера фильма Жанны Озирной состоится в официальной программе 81-го Венецианского кинофестиваля в секции Biennale College Cinema 2 сентября 2024 года, а его выход в национальный прокат планируется в 2025 году.

Сейчас же готовится производство следующего фильма режиссера Жанны Озирной и продюсера Дмитрия Суханова – "Нижний горизонт".

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