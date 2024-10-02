"Джокер: Безумие на двоих", "Цвет граната" и польские фильмы: что в кино с 3 октября

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Главной премьерой недели в украинских кинотеатрах станет криминальный мюзикл "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой.

Также киноманов порадуют ретроспективные показы притчи "Цвет граната" от культового украинско-армянского режиссера Сергея Параджанова и 19-й по счету фестиваль "Дни польского кино".

Онлайн на Netflix, тем временем, выйдут положительно воспринятые критиками и абсолютно разноплановые триллеры "Платформа 2" и "Кто ты внутри".

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Джокер: Безумие на двоих

Joker: Folie à deux (США, 2024, триллер/драма/мюзикл)

События фильма "Джокер: Безумие на двоих" происходят примерно через два года после финала первого фильма. Артур Флек содержится в печально известной психиатрической больнице "Аркхэм" в ожидании суда. Там над ним постоянно издеваются охранники и он чувствует себя абсолютно одиноким – пока судьба не сводит его с новой пациенткой. Вдохновленный любовью, Артур превращает суд в настоящее шоу. Однако, как и раньше, он не может отличить реальность от бреда, порожденного его больным разумом.

Внушительная часть фильма сопровождается песнями, которые являются отражением того, что происходит в голове у Флека.

Главные роли в фильме исполняют Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Она", "Мастер", "Наполеон") и Леди Гага ("Рождение звезды", "Город грехов 2", сериал "Американская история ужаса: Отель").

Также в "Джокере 2" сыграли Брендан Глисон ("Залечь на дно в Брюгге", "Банши Инишерина"), Гарри Лоути ("Бледно-голубой глаз", сериал "Индустрия"), Кэтрин Кинер ("Ловушка", "Проект "Адам"), Зази Битц ("Дэдпул 2", "Скоростной поезд") и другие.

Режиссером фильма выступил Тодд Филлипс, который также поставил первую часть. До этого же он отметился работой над франшизой "Мальчишник в Вегасе" и еще несколькими комедиями.

Мировая премьера "Джокера 2" состоялась 4 сентября 2024 года на 81-м Венецианском кинофестивале, и первые отзывы критиков о фильме были довольно сдержанные.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 58% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 52 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Цвет граната

Sayat Nova / The Color of Pomegranates (советская Армения, 1969, драма/исторический/байопик)

Фильм рассказывает историю жизни армянского поэта Саят-Новы, от детства до смерти. Он отражает духовный путь, художественные наработки и внутренние конфликты, которые сделали художника главным лириком своей эпохи. Саят-Нова предстает как мастер мистификации, который сам попал в свои собственные ловушки.

Украинский режиссер армянского происхождения Сергей Параджанов, известный также как режиссер "Теней забытых предков" (занимает 1 место в списке 100 лучших украинских фильмов по версии украинских кинокритиков), создал уникальный визуальный язык для "Цвета граната". Лента повлияла на мировую поп-культуру, в частности вдохновив музыкальные клипы Мадонны и Леди Гаги.

Роли в фильме исполнили Софико Чиаурели ("Мелодии Верийского квартала"), Спартак Багашвили ("Тени забытых предков"), Мелкон Алекян и Вилен Галстян.

Реставрация "Цвета граната" была выполнена Кинофондом Мартина Скорсезе совместно с Cineteca di Bologna. За эту работу Скорсезе получил премию Института Параджанова-Вартанова в 2014 году. Мировая премьера отреставрированной версии состоялась на 67-м Каннском кинофестивале в 2014 году.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков и 83% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 61 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,5 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Дни польского кино

Со 2 по 13 октября 2024 года в Украине пройдет 19-й фестиваль "Дни польского кино", в программе которого традиционно будет представлено самое интересное наследие польского кинематографа последних лет.

В этом году фестиваль состоится в "гибридном" формате – в избранных кинотеатрах Киева, Львова, Луцка, Винницы, Одессы, Харькова и Житомира, а также онлайн на платформе polskino.takflix.com.

В частности, зрителям покажут шпионский триллер Яна Голубека "Допельгангер", исторический боевик "Кос" от Павела Масьльоны, черную комедию Horror Story от Адриана Апанеля и бытовую комедийную драму "Праздник огня" Кинги Дембской, а также хитовые польские ленты "Селяне" Дороты Кобели/Хью Велчмана и "Зеленая граница" Агнешки Холланд, которые уже успели успешно пройти в украинском кинопрокате. Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Поместье призраков

Dagr (Великобритания, 2024, ужасы)

По сюжету фильма, популярные блогеры Тея и Луиз отправляются в заброшенное поместье, чтобы снять для своих зрителей паранормальные явления. В древности там было логово оккультистов, и каждый месяц в полнолуние владелец поместья и его последователи приносили в жертву украденную девушку, чтобы дать демону новые силы и укрепить его власть. Расставляя камеры по всему дому, девушки не подозревают, что сегодня полнолуние, и им придется столкнуться с потусторонними силами в прямом эфире.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 4,7 из 10 баллов.

Озорной ученик спасает планету

Ducobu passe au vert! (Франция, Бельгия, 2024, комедия/семейный)

В центре сюжета фильма – озорной ученик, у которого есть множество идей и новых гаджетов, чтобы превратить жизнь учителей в сплошное веселье, только бы не ходить в школу. Новый план – провести год в отпуске. Чтобы избежать домашних заданий, он берет на себя миссию по спасению Планеты. Однако ее будет непросто реализовать, поскольку главный учитель, его ярый противник, намерен во что бы то ни стало помешать осуществлению этих планов.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 4,7 из 10 баллов.

Робокар ПОЛИ: История спасения в пустыне

Robocar Poli (Южная Корея, 2023, приключения/анимация/детский)

В центре сюжета этого мультфильма – настоящие детские герои, спасательная команда Робокара ПОЛИ, машинки, которые трансформируются в роботов и всегда приходят на помощь. Когда друзья оказываются в беде, быстрый и смелый полицейский автомобиль Поли вместе с сильным пожарным автомобилем Роем, сообразительной машинкой скорой помощи Эмбер и юморным вертолетом Хэлли спешат на помощь. На этот раз история спасения разворачивается в пустыне, в городке Сэндвилл, окруженном песком и скалами, где безопасность и мир охраняет собственная спасательная команда. Теперь обе команды должны объединить усилия, чтобы выполнить миссию и спасти друзей.

Платформа 2

The Platform 2 (Испания, 2024, триллер/научная фантастика/сатира)

В центре сюжета – новая заключенная, выступающая против неоднозначных правил распределения пищи, установленных таинственным лидером в тюрьме с жестокой системой вертикального размещения камер.

Главные роли в фильме исполнили Милена Смит ("Параллельные матери"), Овик Кеучкерян (сериалы "Бумажный дом", "Красная королева"), Наталья Тена (сериал "Игра престолов") и другие.

Снял фильм испанский режиссер Гальдер Гастелу-Уррутиа, который также поставил предыдущий фильм серии 2019 года, который был одобрительно воспринят критиками.

Мировая премьера "Платформы 2" состоялась 27 сентября 2024 года, и сиквел также получил положительные отзывы. На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов.

Широкой аудитории фильм станет доступен онлайн на Netflix с 4 октября 2024 года.

Кто ты внутри

It's What's Inside (США, 2024, триллер/комедия)

Встреча старых друзей перед свадьбой оборачивается психологическим кошмаром, когда на вечеринку прибывает гость с таинственным чемоданом.

Главные роли в фильме исполнили Бриттани О'Грейди (сериалы "Белый лотос", "Консультант"), Джеймс Моросини (сериалы "Сексуальная жизнь студенток", "Американская история ужаса"), Алисия Дебнем-Кэри (сериалы "Бойтесь ходячих мертвецов", "100"), Гэвин Лезервуд (сериал "Леденящие душу приключения Сабрины") и другие.

Снял фильм Грег Жарден, который ранее работал над сериалами "13 причин почему" и "Ковбой Бибоп".

Мировая премьера фильма состоялась еще в январе 2024 года на крупнейшем в США кинофестивале независимого кино Sundance, где он получил положительные отзывы.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 82% одобрения от критиков и 83% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 59 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Широкой аудитории фильм станет доступен онлайн на Netflix с 4 октября 2024 года.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы октября 2024 года – на этой неделе на Netflix выйдет третий сезон подростковой ЛГБТ-драмы "Когда замирает сердце", а на HBO стартует сатирическая комедия "Франшиза".

Марина Григоренко