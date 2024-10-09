Фильм Александра Стратиенко на примере реальных боевых задач показывает, как работает украинская армейская авиация.

9 октября 2024 года в кинотеатрах стартуют показы украинского документального фильма "Подъемная сила" о буднях отечественной армейской авиации. Почему стоит посмотреть новинку именно на больших экранах, читайте в обзоре УНИАН.

О чем новый фильм

Варварская полномасштабная война, которую Россия начала в Украине 24 февраля 2022 года, дала мощный толчок развитию украинского документального кино на военную тематику, причем кино очень качественного. Настолько качественного, что документальная лента "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова принесла Украине первый в истории "Оскар".

И если с художественными лентами, посвященными большой войне, украинским режиссерам не всегда удается удачно отработать, не скатившись в кинобайрактарщину или не погрязнув в телевизионном формате, то документалисты в основном выдают хорошее кино, которое, несмотря на стереотипное отношение к документалкам, мол, они скучные, наоборот, поражают многообразием.

Фильм "Подъемная сила" приоткрывает завесу того, как работает украинская армейская авиация. А, точнее, вертолетные войска, о которых широкой общественности не так уж и много известно. На примере реальных боевых задач и тренировочных вылетов зритель узнает, насколько много важных функций и задач на самом деле выполняют пилоты вертолетов, а также все те, кто помогают им в смертельно опасных миссиях – борттехники, инженеры, авианаводчики. И с какими сложностями они сталкиваются.

Персонажи фильма

В фильме снялись реальные пилоты и авиаторы, которые отражали атаку на Гостомель в первый день полномасштабной войны, а также летали в окруженный Мариуполь, на захваченный оккупантами остров Змеиный или выполняли задачи в тылу врага.

Зрители из первых уст узнают, как герой Украины, подполковник Виталий Савич 24 февраля 2024 года во время боевого вылета в районе Гостомеля перемолол колонну вражеской техники и фатально атаковал их вертолет Ка-52, был подбит, но сумел посадить машину и оказать медицинскую помощь раненому побратиму. После этого он еще неоднократно наносил удары по противнику, сыграв важную роль в освобождении Киевщины.

Между тем еще один герой Украины, майор Николай Любарец рассказывает зрителям, как в марте 2022 года готовилась первая удачная высадка сил обороны на территорию "Азовстали" в окруженном российскими оккупантами Мариуполе, когда город был охвачен огнем и дымом. Кроме военной, он также имел и личную мотивацию в этой судьбоносной миссии – ведь на тот момент в осаде в Мариуполе находилась и его жена, военный медик Юлия.

В целом, в фильме еще много интересных историй от армейских авиаторов, которые стали на защиту Украины. К сожалению, некоторых из них уже нет в живых.

Создатели фильма

Создали фильм режиссер Александр Стратиенко, авиатор Тимур Фаткуллин и команда Aerotim, а всего к работе были привлечены 15 человек. Съемки проходили в течение года в Полтаве, Константиновке, Славянске, Харькове, Киеве и Львове: весной снимали сцены с воздуха во время пусков ракет, зимой – в сложных метеоусловиях, а осенью – под дождем.

"Основная цель фильма – осветить особенности и специфику работы армейской авиации, передать чувства и характер людей, из которых этот отдельный мир состоит. Идейно мы хотели рассказать истории о наших героях, которые до этого мир еще не слышал. Передать их дух и вдохновить зрителя. В фильме мы раскрываем вопросы мотивации, внутренних чувств и переживаний, поддержки военных и Украины в целом", – рассказывал ранее журналистам Стратиенко.

Премьера фильма

Украинской публике фильм представили 8 октября 2024 года. Кроме самих создателей фильма, премьеру посетили и некоторые герои ленты, в частности, пилоты Виталий Савич и Николай Любарец со своей женой-медиком Юлией.

Также мероприятие посетили и другие известные военные, волонтеры и публичные фигуры, в том числе Сергей Притула, Жан Беленюк и Владимир Кличко.

Наш вердикт

Во-первых, "Подъемная сила" – это очень красивая картинка, которую обязательно стоит смотреть именно на большом экране. Команда Aerotim использовала во время работы над фильмом сверхбыстрые дроны собственного производства, которые следовали за вертолетами во время боевых и тренировочных полетов. Тут вам и динамичные кадры, и слоумо, и взрывы, и приближение почти вплотную.

При этом картинку прекрасно дополнил дерзкий гитарный саундтрек от украинского композитора Даниила Богданенко, более известного под псевдонимом Danskiy. Получилось что-то в духе американских фильмов/сериалов о морских котиках, но в нашем случае это абсолютно реальные люди и события.

Во-вторых, сама история. Так уж исторически сложилось, что вертолетная армейская авиация в Украине находился немножко в тени. Вы наверняка знаете пару-тройку имен украинских пилотов истребителей, слышали о F-16 и "Миражах", но много ли вы знаете о пилотах вертолетов и их задачах? Вот этот фильм немножко восстанавливает историческую справедливость.

В-третьих, в фильме показаны живые люди – с их опытом, переживаниями, мечтами. Зритель искренне им сопереживает и имеет возможность отблагодарить за тот подвиг, который они совершают, рискуя собственной жизнью, а также почтить павших героев.

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Марина Григоренко