Вышел финальный трейлер анимационной приключенческой комедии "Кот в сапогах 2: Последнее желание" (Puss in Boots: The Last Wish) от DreamWorks Animation.

Как сообщает пресс-служба B&H film distribution, премьера мультфильма в Украине состоится 22 декабря 2022. В новом фильме харизматичный пушистик с милым взглядом отправится в грандиозное путешествие, полное вызовов и приключений, чтобы вернуть свои 9 жизней, которые он так умело растерял за долгие годы.

В оригинале главных героев мультфильма озвучили Антонио Бандерас ("Маска Зорро", "Отчаянный", "Шрек 2"), Сальма Хайек ("Фрида", "Отчаянный", "Вечные"), Флоренс Пью ("Черная вдова", "Солнцестояние", "Чудо"), Оливия Колман ("Лобстер", "Фаворитка", "Отец") и другие.

Режиссером мультфильма выступил Джоэл Кроуфорд ("Семейка Крудсов: Новая эра", а также сценарии к "Панда Кунг-Фу", "Тролли" и "Стражи легенд").

Франшиза "Кот в сапогах" – что известно

Первый фильм из серии "Кот в сапогах" вышел в 2011 году как спин-офф франшизы "Шрек". В центре сюжета был один из самых любимых персонажей из фильмов о Шреке – харизмтичный Кот в сапогах, которого озвучивал Антонио Бандерас.

Фильм получил положительные отзывы критиков и зрителей, а также собрал немало престижных наград и номинаций, в том числе на "Оскар". Также он был чрезвычайно успешным в прокате: при бюджете в 130 миллионов долларов он собрал более 550 миллионов долларов.

