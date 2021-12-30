На стриминговом сервисе Disney+ вышел первый эпизод сериала "Книга Бобы Фетта" (The Book of Boba Fett) по "Звездным войнам". Проект является спин-оффом сериала "Мандалорец" (The Mandalorian).
Остальные шесть серий будут выходить каждую неделю.
Главные роли в сериале исполнили Темуэра Моррисон и Минг-На Вен.
Моррисон появился в роли Фетта вместе с Вен во втором сезоне "Мандалорца". О потенциальном спин-оффе впервые сообщили в ноябре 2020 года. "Книга Бобы Фетта" была официально анонсирована в декабре 2020 года.
"Книга Бобы Фетта": что известно о сериале
Над сериалом работали Джон Фавро, Брайс Даллас Ховард, Дейв Филони, которые вместе занимались разработкой "Мандалорца".
Читайте такжеDisney объявила дату премьеры сериала о Бобе Фетте из "Звездных войн"Сюжет. Сериал повествует о том, что произошло с охотником за головами Бобой Феттом и его напарницей, наемной убийцей Феннек Шанд, после событий второго сезона сериала "Мандалорец". Они стараются подмять под себя преступный мир галактики после захвата территории, ранее принадлежавшей Джаббе Хатту.