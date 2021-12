Шоу состоит из семи эпизодов.

На стриминговом сервисе Disney+ вышел первый эпизод сериала "Книга Бобы Фетта" (The Book of Boba Fett) по "Звездным войнам". Проект является спин-оффом сериала "Мандалорец" (The Mandalorian).

Остальные шесть серий будут выходить каждую неделю.

Главные роли в сериале исполнили Темуэра Моррисон и Минг-На Вен.

Моррисон появился в роли Фетта вместе с Вен во втором сезоне "Мандалорца". О потенциальном спин-оффе впервые сообщили в ноябре 2020 года. "Книга Бобы Фетта" была официально анонсирована в декабре 2020 года.

"Книга Бобы Фетта": что известно о сериале

Над сериалом работали Джон Фавро, Брайс Даллас Ховард, Дейв Филони, которые вместе занимались разработкой "Мандалорца".

Читайте такжеDisney объявила дату премьеры сериала о Бобе Фетте из "Звездных войн"Сюжет. Сериал повествует о том, что произошло с охотником за головами Бобой Феттом и его напарницей, наемной убийцей Феннек Шанд, после событий второго сезона сериала "Мандалорец". Они стараются подмять под себя преступный мир галактики после захвата территории, ранее принадлежавшей Джаббе Хатту.

Вас также могут заинтересовать новости: