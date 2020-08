Композиция также получила награду в номинации «Лучшая песня в стиле R&B».

Канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе, выступающий под псевдонимом The Weeknd, получил премию MTV Video Music Awards в номинации «Видео года» за клип на песню Blinding Lights.

Композиция также получила награду в номинации «Лучшая песня в стиле R&B».

Другие номинации:

«Песня года» - дуэт Lady Gaga и Арианы Гранде Rain On Me,

«Лучший исполнитель» — певица Lady Gaga,

«Лучшая группа» — южнокорейская BTS,

«Напористый артист года» — певица Doja Cat, сообщает kommersant.

В прошлом году лучшим видео был признан клип певицы Тейлор Свифт на песню You Need To Calm Down. Лучшей песней стал трэк Old Town Road рэпера Lil Nas X.

