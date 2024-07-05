Эти сериалы получили немало положительных отзывов.

Половина 2024 года уже в прошлом. Однако за первые месяцы года критики уже успели ознакомиться с сериальными новинками и их оценить.

УНИАН подготовил подборку лучших сериалов по версии Metacritic.

"Оленя"

Сериал "Оленя" производства Netflix основан на реальных событиях. В сюжете рассказывается история парня Донни Данна, которого преследует женщина среднего возраста. Пара знакомится в пабе, а позже Марта получает его электронную почту и начинает ежедневно непрерывно присылать сообщения. Мужчина пытается избавиться от нежелательного внимания, но сталкивается с личной травмой.

Режиссеры: Вероника Тофильская, Жозефина Борнебуш.

В ролях: Ричард Хэдд, Джессика Ганнинг, Нава Мау, Майкл Уайлдман, Дэнни Киррейн и другие.

"Фантазмы"

Сериал "Фантазмы" - это авторский проект Хулио Торреса для HBO. Он лично выступил сценаристом, режиссером и играл главную роль.

Основной сюжет ленты строится исключительно по логике сна, и все это еще дополняется шуточными скетчами. Герой покупает серьгу в форме устрицы, которая совпадает с родимым пятном у него на шее. Вскоре он теряет украшение и отправляется на его поиски в странный мир.

Режиссер: Хулио Торрес.

В ролях: Хулио Торрес, Мартина Гутьеррес, Томас Матос и Джо Рамрилл.

"Сегун"

Американский историко-драматический мини-сериал, который основан на одноименном романе 1975 года. Это вымышленная версия реальных событий и истории.

В нем рассказывается о столкновении двух амбициозных мужчин: английского моряка и лорда Торанага. Также к их спору присоединяется таинственная женщина-самурай леди Марико и меняет ход событий.

Режиссеры: Рэйчел Кондо, Джастин Маркс.

В ролях: Хироюки Санада, Космо Джарвис, Анна Савай, Асано Таданобу, Такехиро Хира, Томми Бастоу и Фуми Никайдо.

"Реалити-шоу Джерода Кармайкла"

Шоу в виде сериала, в котором рассказывается о личной жизни американского комика Джерода Кармайкла. В нем изображены трудности мужчины, поиск любви и правды. Комик позволил камерам следить за собой на пике своей славы. Результаты этого эксперимента уже можно посмотреть на экранах.

"Мистер Бейтс против Почтового отделения"

Это телевизионный драматический сериал для канала ITV, который состоит из 4 частей. Сериал показывает скандал в Британском почтовом отделении, когда ошибочно преследовали сотни заместителей почтовых мастеров по обвинениям в воровстве и мошенничестве. Какие доказательства будут использоваться в деле - смотрите в ленте.

Режиссер: Джеймсон Стронг

В ролях: Тоби Джонс, Моника Долан, Джули Хесмондголф, Алекс Дженнингс, Иана Харт и другие.

"Симпатик"

Шпионский мини-сериал "Симпатик" основан на романе пулитцеровского лауреата Вьетта Тан Нгуена. Он рассказывает о конце Вьетнамской войны и трагикомических пострефлексиях, которые превращаются в интересные события.

Режиссер: Пак Чхан Ук

В ролях: Роберт Дауни-младший, Хоа Сюаньде, Сандра О, Кайли Тран, Тоан Ле, Фред Нгуен, Алан Тронг и другие.

"Нолли"

Это история жизни телезвезды Ноэль Гордон, которая в течение 15 лет была главной актрисой сериала "Перекресток". Позже ее внезапно уволили на пике своей славы. Что именно произошло и кто предал женщину - смотрите в сериале.

Режиссер: Рассел Т. Дэйвис

В ролях: Хелена Бонэм, Картер Макс, Антония Бернат и другие.

Напомним, ранее стало известно о топ-5 самых ожидаемых кинопремьер лета.

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